Lavare correttamente i tessuti per non rovinarli

dilei

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ogni tessuto ha una sua modalità di lavaggio: conoscerla significa non rovinare i tuoi vestiti preferiti o nuovi risparmiando così moltissimo denaro. Infatti non dovrai comprarne di nuovi e potrai mantenerli sempre in perfetta “salute”, come appena comprati. Oggi ti darò qualche utile consiglio su comei diversiin modo da non. Partiamo subito!: cotone, jeans e denim Anche se a prima vista si può pensare che il cotone, il jeans e iin denim siano tra i più semplici da, bisogna sapere che anch’essi richiedono cura e attenzione perché potrebbero scolorire, rovinarsi e consumarsi in poco tempo. Per non rovinare i capi realizzati con questo tessuto utilizza sempre un ciclo di lavaggio delicato con acqua fredda per i capi scuri (per non alterarne il colore). L’acqua calda, invece, può ...