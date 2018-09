L' arte del doppiaggio protagonista degli ' Incontri di cinema al Cassero'

Roma : Martedì 25 settembre III edizione forum ‘Città del Futuro’ : Roma – Martedi’ 25 settembre 2018, dalle ore 16, si terra’ a Roma la terza edizione di Citta’ del Futuro, il forum dedicato allo sviluppo urbano sostenibile e alla sostenibilita’ ambientale, organizzato da Road to Green 2020 e Active House Italia, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Comune di Roma Capitale. L’evento, ospitato presso l’Associazione Civita, in Piazza Venezia 11, ...

Trento. Parte lunedì 17 il lavaggio notturno delle strade : A partire da lunedì 17 settembre e fino a venerdì 26 ottobre, dal lunedì al giovedì dalle ore 20 alle

Pubblica Amministrazione - furbetti del cartellino addio! In arrivo impronte digitali : Teleborsa, - Via libera del Consiglio dei Ministri al "decreto concretezza" in cui arriva il giro di vite per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e la prevenzione dell'assenteismo. Il testo ha ...

Statali : contro i furbetti del cartellino - arrivano le impronte : Sblocco totale del turnover, impronte contro i 'furbetti del cartellino', un nuovo 'nucleo concretezza' per aiutare ma anche sanzionare le amministrazioni inadempienti, che finiranno in una vera e ...

Pubblica amministrazione - Bongiorno : “Via al decreto concretezza : impronte digitali contro furbetti del cartellino” : Il Governo ha varato il Disegno di Legge contro l’assenteismo e per la semplificazione del ministro della Pubblica amministrazione. Ad illustrarlo alla stampa, a Palazzo Chigi, il ministro Giulia Bongiorno. decreto ‘concretezza‘ che si segnala per l’introduzione del rilevamento di parametri biometrici dei dipendenti e tra questi l’utilizzo delle impronte digitali per riconoscere un dipendente ed evitare che attesti ...

I 70 anni del Teatro Bianconi di Carbognano e i 40 anni del Gruppo Giad : doppio anniversario - doppio cartellone : A questo cartellone se ne affiancherà un altro di 4 spettacoli che, grazie al contributo del Comune di Carbognano, sarà dedicato ai più piccoli dai 4 ai 12 anni, con l'intento di tramandare la ...

DrefGold annuncia la partenza del “Kanaglia tour” : Dopo il grande successo dell’uscita del suo primo album “Kanaglia” e dopo aver registrato il tutto esaurito con l’assaggio degli show estivi nelle principali località marine, il rapper DrefGold annuncia la partenza del “Kanaglia tour” che lo vedrà protagonista nei principali club della penisola italiana per tutta la stagione invernale a partire da sabato 13 Ottobre. Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione Elia ...

Roma - riparte la giostra del turnover : Non esiste la Roma 1 e la Roma 2. Nè, guardando agli impegni in calendario, quella di campionato e l'altra di Champions. La Roma è una e basta, con i suoi 25 giocatori della rosa che, come è successo ...

La gianduia aiuta il cuore / Una ricerca italiana lo dimostra - Prof Violi : "Maggiore elasticità delle arterie" : Uno studio che arriva da Roma dimostra come la gianduia sia in grado di aiutare il nostro cuore. Farebbe bene soprattutto ai fumatori perché in grado di pulire le arterie.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 00:45:00 GMT)

Nasce il ‘Sarrismo’ : entra a far parte dell’enciclopedia italiana - Maurizio Sarri ‘mago’ del pallone : “Primo trofeo stagionale per Maurizio Sarri: la sua filosofia di gioco, il “Sarrismo”, si aggiudica l’ambitissimo ingresso tra i nostri neologismi”. Il Sarrismo entra a far parte dell’enciclopedia Treccani, l’annuncio è arrivato su Twitter dallo stesso profilo ufficiale del vocabolario. Si aggiunge al “Cholismo” ed al “Guardiolismo”. Maurizio Sarri ha dimostrato con il tempo di essere un grande allenatore, partito dalla gavetta è ...

Festa dell'Unità - De Luca : 'Dirigenti del Pd che sembrano venire da Marte' : Approfondimenti Sicurezza e immigrazione, parla il Governatore De Luca 13 settembre 2018 'Abbiamo tanti dirigenti che sembrano venire da Marte': lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De ...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Ida e Riccardo tornano a far parte del parterre della trasmissione : Era solo notizia di ieri, mercoledì 12 settembre, la ferma decisione di Ida Platano di abbadonare definitivamente il dating-show Uomini e Donne anche dopo la rottura con Riccardo Guarnieri. Oramai è ...

L’attore Aaron Paul farà parte del cast della terza stagione della serie tv “Westworld” : L’attore Aaron Paul, famoso soprattutto per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad, farà parte del cast della terza stagione della serie tv di HBO Westworld: lo ha scritto Hollywood Reporter, solitamente molto affidabile sulle notizie del cinema e della televisione The post L’attore Aaron Paul farà parte del cast della terza stagione della serie tv “Westworld” appeared first on Il Post.

