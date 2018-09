“L’aggressione…” Niccolò Bettarini | lo racconta solo adesso Quel pensiero fisso A

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 settembre 2018) Poteva finire in tragedia. Per fortuna oggipuò ricordarela terribile sera di metà estate, fuori dall’Old Fashion – nota discoteca di Milano -,come una brutale aggressione che si porterà dietro per tutta la vita e che gli lascerà segni permanenti. Il figlio di Simona Ventura e Stefano nei giorni scorsi, però, è finito al centro delle polemiche per presunte intercettazioni, rilanciate da Il Giornale, dove affermava di aver fatto sistemare i suoi aggressori dagli ultrà dell’Inter. Notizia smentita dal legale della famigliae dagli stessi ultras nerazzurri. E anche dalla procura: agli inquirenti non risulta alcun pestaggio a San Vittore. Fonti della Procura hanno poi spiegato ai cronisti che non risulta cheabbia effettivamente tirato ‘un cartone’ come risposta alle provocazioni, come invece il giovane aveva ...