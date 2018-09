L' addio a Marchionne | centinaia di dipendenti Fca da tutta Italia in Duomo a Torino

addio a Marchionne : venerdì 14 solenne messa di commemorazione al Duomo di Torino : Torino - Sarà ricordato venerdì prossimo, 14 Settembre, nel Duomo di Torino, con una commemorazione pubblica in programma alle ore 11, Sergio Marchionne, ex Amministratore Delegato di...

Futuro incerto per l’Alfa Romeo in F1. L’addio di Sergio Marchionne ha mutato gli scenari? : Siamo al giro di boa del Mondiale di Formula Uno 2018. La Mercedes è davanti nella classifica piloti con Lewis Hamilton (213 punti) e nella classifica dei costruttori con 10 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari. La seconda parte di stagione si preannuncia, dunque, assai combattuta tra le due grandi rivali. Scorrendo la classifica, concentriamo la nostra attenzione sull’Alfa Romeo-Sauber, penultimo team nella graduatoria con 16 punti, molti ...

addio a Sergio Marchionne - Il bellissimo gesto di Sgarbi dopo la scomparsa dell'ex presidente Ferrari : 'La strada che abbiamo individuato spiega Sgarbi è quella adiacente al campo da golf, dove vi è una struttura che sarà presto adibita a sede di incontri internazionale sui temi dell'economia e del ...

addio a Sergio Marchionne – Il bellissimo gesto di Sgarbi dopo la scomparsa dell’ex presidente Ferrari : Sgarbi dedica una strada a Sergio Marchionne: a Sutri la prima via in onore all’ex numero 1 della Ferrari La prima strada in Italia intitolata a Sergio Marchionne si trova a Sutri, in provincia di Viterbo, comune di cui è sindaco dallo scorso giugno, lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi, che è anche deputato di Forza Italia alla Camera. Lo ha annunciato Sgarbi per onorare la memoria del manager italiano. “La strada ...

Scomparsa Marchionne - De Luca : 'addio al manager che ha rivoluzionato la Fiat' : Napoli. La settimana che volge al termine ha visto al centro dell'attenzione la prematura Scomparsa di Sergio Marchionne, global manager di FCA, ex Fiat, che per 14 anni ha mantenuto saldo il timone ...

addio al genio col pullover - Sergio Marchionne : l’ultimo mese - le cause della morte e i funerali : E’ morto ieri, nell’ospedale di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno scorso, l’ex ad della Fiat Sergio Marchionne. Sessantasei anni compiuti a giugno, era stato ricoverato per sottoporsi a un intervento alla spalla. E’ stato un po’ lo “Steve Jobs dell’automobile“, come lo aveva soprannominato nel 2011 “Time”, che gli ha dedicato una copertina. Il ricordo di John Elkann – A ...

L’addio di Lapo a Marchionne : (AdnKronos) – “Caro Sergio, ti sono immensamente e profondamente grato per tutte le opportunità che mi hai dato, tutto quello che mi hai insegnato e tutto ciò che hai fatto per me, per la mia famiglia e per tutte le aziende”. Inizia così il necrologio che Lapo Elkann ha dedicato all’ex ad di Fca, , morto all’Universitätsspitall di Zurigo a causa di un arresto cardiaco, il secondo in pochi giorni, dopo un intervento ...

addio a Marchionne : i funerali saranno privati : Ha sempre scelto la riservatezza, e anche il suo Addio sarà discreto. Sergio Marchionne verrà salutato con una cerimonia strettamente privata, di cui non si conoscono i dettagli. Il suo corpo sarà probabilmente cremato, ma non si sa né quando né dove. Secondo La Stampa, è probabile che il funerale dell’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles si svolgerà in America o in Canada, magari a Toronto, dove è seppellita la mamma. Ma non è ...

addio a Marchionne ed al suo pragmatismo : Marchionne un grande italiano? Un grande manager, questo sì, ma un manager che ha scelto la via dell’internazionalizzazione e reciso le radici italiane della manifattura automobilistica. Ha provato, tardivamente e solo con Alfa Romeo a ripristinare un minimo di “italianità”. E’ l’idea appena abbozzata del “polo del lusso” legata al concetto di rapporto positivo fra prodotto ad alto margine, quindi prodotto di lusso, ed elevata ...

addio a Sergio Marchionne : il manager filoso e globale : Studi in Canada , tre lauree in filosofia, Economia, Giurisprudenza e master in Business Administration, , domicilio in Svizzera, due figli, Marchionne, l'uomo dal maglioncino nero, ha vissuto gli ...

addio a Marchionne - Tronchetti : 'Credeva nel nostro Paese' : E l'Italia è il Paese più bello del mondo'. Un certo distacco l'ha aiutato? 'Ha saputo interpretarne il lato migliore. Guardi l'esempio della Ferrari. Ha creduto nelle persone, in gran parte italiani,...

Fca - addio a Marchionne : quell'estremo saluto sul tetto della clinica : ZURIGO - Volano via gli occhiali. Sparisce il maglioncino. Finisce la storia di un uomo speciale. E Sergio Marchionne ora starà, come nella celebre canzone di Bob Dylan, che piaceva anche a lui - ...