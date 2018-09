L' acqua pubblica | la crociata di Fico che preoccupa la Lega

Tentano di rubare fontana dell'acqua pubblica : arrestati 2 stranieri : Due cittadini stranieri, un moldavo di 30 anni e un senegalese di 43 entrambi già noti alle forze dell"ordine per diversi reati contro il patrimonio, sono stati arrestati all"alba di ieri dai carabinieri mentre stavano tentando di rubare una pesante fontana in ferro dell"acqua pubblica presente in piazza Scirola a Castel di Lama, un piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno.Colti sul fatto, i due malviventi sono stati immediatamente bloccati ...

acqua pubblica - Fico : “Gli Italiani hanno votato un referendum. Pretendo che abbia un seguito in Parlamento” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite della Festa dell’Unità a Ravenna ha parlato del referendum sull’Acqua pubblica, ribadendo la volontà di tradurre il risultato di quella consultazione in una legge dello Stato: “In questo paese ha vinto un referendum – ha detto -, la gestione dell’Acqua deve restare pubblica. Allora io Pretendo che quel referendum abbia seguito” L'articolo Acqua pubblica, Fico: ...

Presa Diretta : dall’acqua pubblica alla sicurezza - Riccardo Iacona torna ad indagare : Riccardo Iacona, PresaDiretta Condividere il quotidiano delle persone comuni, entrare nelle contraddizioni, raccontare la complessità dei problemi. “La scelta resta quella di approfondire, di meditare“. Riccardo Iacona si prepara ad un nuovo ciclo autunnale di Presa Diretta, in onda in prima serata su Rai 3 da lunedì 3 settembre. Anche quest’anno – ha anticipato il giornalista – al centro del racconto in sette ...

Lunedì 3 settembre torna Presa Diretta. Iacona : “Dall’acqua pubblica alla sicurezza - ecco di cosa parleremo” : torna PresaDiretta: l’appuntamento con il nuovo ciclo autunnale è dal 3 settembre ogni Lunedì alle 21.15, su Rai 3. Sette puntate sui temi al centro dell’agenda politica, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di raccontare la complessità dei problemi e di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende. La prima puntata è dedicata all’acqua potabile. “È il secondo punto del contratto di governo”, ...

acqua pubblica - i sindaci rispondono al Comitato acqua bene comune : ... ne su orientamenti di indirizzo generali , come la salvaguardia della risorsa o il principio di solidarietà nelle tariffe, che erano già stati oggetto di delibere di indirizzo di natura politica. ...

I 5 stelle tornano alla prima : l'acqua pubblica sarà la prossima battaglia politica : "L'Acqua pubblica è la nostra prima stella e per lei sono anni ormai che ci battiamo. E' uno dei punti all'interno del contratto di governo, perché è un bene essenziale per la vita da preservare per le future generazioni". Lo scrivono i parlamentari M5s Federica Daga e Stefano Buffagni sul blog delle stelle. "Per noi è sì prioritaria la ...

Anche il gruppo "acqua pubblica e ambiente Fondi" aderisce alla Class Action contro Acqualatina : Chiediamo il rispetto del risultato del Referendum del 2011 dove i cittadini Italiani quasi all'unanimità scelsero l'acqua pubblica e che la politica Italiana ha sempre disatteso. Vogliamo Anche ...

L'acqua pubblica - ci sarà ? Occorre 'ripensare l'acqua' : La formula utilizzata, mia sottolineatura, lascia intendere che quel che caratterizzerebbe una politica delL'acqua pubblica è restituire ai cittadini una rete di infrastrutture idriche degne di ...

Premi : Mm lancia 'Bonvesin de la Riva' per valorizzare l’acqua pubblica (2) : (AdnKronos) - La proclamazione del vincitore avverrà durante gli Stati Generali dell’acqua, il 31 ottobre 2018, negli spazi della Centrale dell’acqua di Milano in Via Cenisio, 39. All’elaborato giudicato più meritevole andrà un Premio in denaro di 3mila euro, mentre se la giuria lo riterrà opportuno

Premi : Mm lancia 'Bonvesin de la Riva' per valorizzare l’acqua pubblica : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Mm, con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, ha indetto la prima edizione del Premio giornalistico 'Bonvesin de la Riva'. Lo rende noto la società, precisando che il concorso ha lo scopo di promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica su

Camera : Fico - lego mia presidenza a legge su acqua pubblica : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “lego la mia presidenza all’approvazione di una legge definitiva, seria e sostanziale sull’acqua pubblica. La gestione rimane totalmente in mano pubblica e ai cittadini. Su beni come l’acqua che servono alla nostra vita, non possiamo permettere che si faccia profitto. Ogni profitto che si fa va reinvestito nella gestione delle reti, nella depurazione”. Lo ha affermato il presidente ...

