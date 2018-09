L’Abruzzo proroga le licenze per le slot machine a fine legislatura La norma bipartisan

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 settembre 2018) La Regione Abruzzo sposta di due anni, al 2020, l’attuazione della legge regionale di contrasto al gioco patologico. Salta la data che era stata fissata da tempo: il prossimo 21 novembre sarebbe dovuto cambiare tutto per i gestori dis, videopoker e simili, tant’è che diversi Comuni stavano già prendendo i provvedimenti adeguati. Ma di punto in bianco è stata decisa una largae così a novembre non scadranno più le autorizzazioni per quelle sale giochi e locali con leche ancora non si erano uniformati alla legge. Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna hanno leggi così. A loro non si aggiungerà, per il momento, l’Abruzzo. Il cambio di linea avviene tra l’altro con la giunta regionale in scadenza e in sostanza “sotto elezioni”: dopo le dimissioni del presidente Luciano D’Alfonso, gli abruzzesi torneranno al voto tra pochi mesi. Per ...