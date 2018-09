L' Abruzzo al voto entro il 2 dicembre | Forza Italia minaccia occupazione aula consigliare

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 14 settembre 2018) L'Aquila - "L'deve tornare al più presto ale deve farloil 2018. Chiediamo al Presidente Giovanni Lolli di comunicarci una data per le elezioni che per noi devono tenersiil 2di quest'anno, in caso contrario occuperemo sin da oggi l'consiliare dell'Assemblea legislativa" è quanto hanno dichiarato questa mattina in una conferenza stampa all'Emiciclo i consiglieri regionali di, Lorenzo Sospiri, Paolo Gatti e Mauro Febbo. "D'Alfonso si è dimesso ad agosto, da allora il Consiglio regionale è fermo e tutte le emergenze dei territori non ricevono una risposta – hanno detto i consiglieri di– L'Assemblea non si riunisce da tempo e la questione della mancanza dei fondi per svolgere le elezioni è un finto problema, basterebbe un'anticipazione di ...