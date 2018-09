La velocità inaspettata dello squalo elefante

wired

(Di venerdì 14 settembre 2018) In inglese è detto Basking shark, letteralmente “che si crogiola al Sole”, per la sua abitudine a distendersi spesso in superficie un po’ come se si stesse stiracchiando sotto i raggi. Lo, il secondo pesce più grande al mondo dopo lobalena, non è certo noto per la sua agilità. A spezzare la lancia in suo favore sono però oggi alcuni studi, condotti attraverso l’osservazione diretta oltre che all’uso di sensori diinstallati su alcuni della specie, che rivelano quanto invece ci fossimo sbagliati sul suo conto. La foga con cui riesce a risalire verticalmente per questi famosi “bagni di Sole” lo fa nuotare per anche una trentina di metri in soli nove secondi, a malapena il tempo per dieci colpi di coda. Un dato che lo accomuna più allobianco che ad altri giganti del mare. In questo video, eccolo da ...