La Tv delle ragazze Stati generali con Serena Dandini dall' 8 novembre su Rai3 Anteprima

delle ragazze chiedono a Stash dei The Kolors di essere seguite da lui sui social : Stash dei The Kolors si è sempre mostrato disponibile con i fan che lo incontrano per strada, dimostrando di essere una bella persona. Tuttavia, da un po' di tempo a questa parte, si stanno verificando degli episodi particolari in cui alcuni fan porgono al cantante Delle richieste piuttosto strane. E' il caso di alcune ragazze che, avendo incontrato l'artista, gli hanno chiesto di essere seguite su Instagram. Stash si è espresso sull'accaduto, ...

Mollia orto delle ragazze aiuta il paese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Mollia orto delle ragazze ...

Roma Capitale rinnova adesione a campagna ‘indifesa’ e a celebrazione Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze : L’11 ottobre sarà esposto striscione da Palazzo Senatorio Roma – Stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere, promuovendo azioni di sensibilizzazione. Con questo approccio l’Amministrazione capitolina rinnova l’adesione alla campagna ‘indifesa’, iniziativa organizzata da ‘Terre des Hommes’ che propone interventi e percorsi sul tema della prevenzione quale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 agosto : “Brizzi va archiviato gli sms delle ragazze lo scagionano” : Travolto dal #Metoo Gli sms che scagionano Brizzi Accusato di violenza sessuale, la Procura di Roma chiede l’archiviazione: “Il Fatto non sussiste”. I messaggi con una ragazza che gli rimprovera la mancata dedica su un libro di Valeria Pacelli Campo profughi di Marco Travaglio Caro direttore, come cittadino che paga il canone, incazzato per come finora i governanti si siano ritenuti padroni del servizio pubblico televisivo (ultimo Renzi, ...

Padre orco picchia e abusa delle 3 figlie per anni - le ragazze si coalizzano e lo uccidono : Dopo l'ennesima minaccia con un coltello, una delle ragazze ha reagito e ha colpito il Padre, poi sono intervenute le altre due che si sono accanite sul genitore con dozzine di fendenti uccidendolo nella loro casa di Mosca.Continua a leggere

Roma - lezioni integrate di nuoto e nuoto sincronizzato tra ragazze con disabilità e non : “Siamo tutte brave - delle sirenette “ : Lo sport può essere un ponte tra ciò che una persona è e quello che potrebbe diventare. I limiti possono essere trasformati in risorse per fare sì che più nulla possa impedire ad un atleta con disabilità di raggiungere il suo potenziale e realizzare i suoi sogni, riscrivendo così il proprio futuro. Coniugare divertimento, passione, perseveranza e valorizzazione delle potenzialità del singolo all’interno di un gruppo sono alcune delle ...

'Ragazze - mi chiedete l'impossibile' - il video delle olgettine con Berlusconi : 'Io non sono presidente di niente a Mediaset, sono fuori da Mediaset da 18 anni'. È così che Silvio Berlusconi, ripreso di nascosto col telefonino da una delle ragazze delle serate ad Arcore e seduto ...

