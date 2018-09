La stagione del Tiberio ricomincia seguendo il tratto di Dalì

Dal 23 settembre Victoria 2 al posto della seconda stagione di Solo : Salta la messa in onda di Solo 2, la serie tv con protagonista Marco Bocci. Mediaset ha infatti scelto di

Due sere con James Taylor e una con Tomelleri : riparte la stagione del jazz : riparte la stagione musicale milanese e riparte pure la stagione del jazz. Precedenza al locale che ha fatto del jazz dal vivo la sua bandiera, il Blue Note: stasera e domani , via Borsieri 37, ore 21 ...

Bojack Horseman - 5 cose da ricordare prima della quinta stagione : BojackIl memoirSecretariatIl desertoLa figliaIl 14 settembre arriva su Netflix la quinta stagione di Bojack Horseman. La serie animata, incentrata sul cavallo dai comportamenti umani del titoli (la cui voce è dell’attore Will Arnett), è una delle produzioni più amata dai fan del genere e non solo: con il suo immaginario strampalato e pittoresco riesce infatti a costruire un percorso esistenziale molto complesso, compensando le ...

Quelli che il Calcio – Al via il 16 settembre! Shade ospite della 1ª puntata : novità e curiosità della 26ª stagione : Domenica 16 settembre 2018 prenderà il via, su Rai 2, la 26ª stagione di Quelli che il Calcio: confermati tutti i volti dello scorso anno, Shade ospite della prima puntata È fissato per domenica 16 settembre 2018, alle ore 13.45 su Rai2 e per la prima volta in simulcast su Radio2, l’appuntamento con la 26a stagione di Quelli che il Calcio. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, per la seconda volta alla conduzione dello storico ...

Ascolti TV : i debutti della nuova stagione 2018/2019 confrontati con quelli dell’anno precedente : Non Dirlo al Mio Capo 2 Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione, ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati i debutti del 2018/2019 confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco chi sale e chi scende. debutti 13 settembre 2018 Non ...

Guida Fortnite : come trovare la stella segreta della Settimana 10 stagione 5 : Anche questa Settimana torna un grande classico per Fortnite: le sfide, ora arrivate alla Settimana 10 della Stagione 5. Insieme a questa arriva la stella battaglia segreta, che si nasconde all'interno della mappa di Battaglia Reale: grazie a questa Guida potete sapere dove e come trovarla esattamente. In questo caso bisognerà completare la sfida Cerca tra un ponte coperto, una cascata e il nono green della Settimana 10 della Stagione ...

Mbappè pronto alla stagione della conferma : “voglio la Juve in finale di Champions” : Kylian Mbappè pronto a sorprendere ancora, il calciatore del Psg vuole vincere la Champions League, magari in una finale contro la Juve Kylian Mbappè è ancora giovanissimo, ma già si è laureato campione del Mondo e punta con il suo Psg ad affermarsi anche in Champions League. Di certo le avversarie di spessore non mancano ed il giovane francese lo sa bene, ma il club parigino può senz’altro dire la sua nella competizione, grazie ...

Fortnite : come completare le sfide della Settimana 10 stagione 5 : Fin dalla seconda Stagione, Fortnite ha creato delle sfide Settimanali riservate a tutti gli utenti che decidono di acquistare il Pass Battaglia. Con il debutto della Stagione 5 però, sono state introdotte anche delle sfide gratuite dedicate a tutti gli utenti. Queste sfide servono ad aumentare il proprio livello stagionale e il livello nel Pass Battaglia, grazie ai punti esperienza che riceverete ogni qualvolta che completerete una sfida. In ...

L’attore Aaron Paul farà parte del cast della terza stagione della serie tv “Westworld” : L’attore Aaron Paul, famoso soprattutto per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad, farà parte del cast della terza stagione della serie tv di HBO Westworld: lo ha scritto Hollywood Reporter, solitamente molto affidabile sulle notizie del cinema e della televisione The post L’attore Aaron Paul farà parte del cast della terza stagione della serie tv “Westworld” appeared first on Il Post.

Il bilancio della Juventus per la stagione 2017/2018 chiude con una perdita di 19 - 2 milioni : Il bilancio della Juventus per la stagione 2017/2018 chiude con una perdita di 19,2 milioni, ricavi a 504,7 milioni. Lo dicono i conti approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Il fatturato, al netto delle operazioni di mercato, e’ rimasto sopra i 400 milioni di euro, dato considerato con soddisfazione dal club poiche’ nell’ultima stagione la Juventus si e’ fermata ai quarti della Champions League mentre ...

Juventus - approvato il bilancio della scorsa stagione : club bianconero in perdita di 19 milioni : Il club del presidente Agnelli ha chiuso il bilancio della scorsa stagione con una perdita di 19 milioni di euro Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2018, che evidenzia una perdita di 19,2 milioni di euro che sarà` coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Lo rende noto la Juventus in un comunicato pubblicato sul suo sito ...

Non dirlo al mio capo : stasera in TV la seconda stagione della fiction di Rai1 : Torna su Rai 1 la fortunata serie con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Scopriamo le anticipazioni dei due episodi in onda stasera.

Il Teatro delle Ariette apre la stagione con “Attorno a un tavolo” il 18 settembre : Roma – Il Teatro delle Ariette apre la stagione 2018/19 del Teatro Biblioteca Quarticciolo con “Attorno a un tavolo”, 18/21 settembre ore 21. Dopo il debutto a Primavera dei Teatri a Castrovillari, arriva a Roma al Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 18 al 21 settembre (ore 21), il Teatro delle Ariette con la nuova produzione “Attorno a un tavolo (piccoli fallimenti senza importanza)” di Paola Berselli e Stefano Pasquini, regia Stefano ...

