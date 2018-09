La salute vascolare? Aiutala con il cioccolato gianduia!

salute : livelli ottimali di salute cardiovascolare in età avanzata associati ad un minor rischio di demenza : Avere livelli ottimali di molteplici parametri della salute cardiovascolare (come non fumare, peso, alimentazione, attività fisica, colesterolo, glicemia e pressione sanguigna) per le persone più anziane è associato ad un rischio minore di demenza. Sono i risultati di uno studio osservazionale condotto dalla Dott.ssa Cecilia Samieri (Università di Bordeaux) su 6.626 adulti di 65 o più anni, senza una storia di malattie cardiovascolari o demenza, ...