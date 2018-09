La polemica sull' uso del Taser e la morte di Federico Aldrovandi

«Aldrovandi con il taser sarebbe ancora vivo» - polemica sulle parole del questore di Reggio Emilia : La polemica «Se ci fosse stato il taser, Federico Aldrovandi sarebbe ancora vivo». Sono le parole usate in un'intervista al Resto del Carlino da Antonio Sbordone, questore di Reggio Emilia, già a capo ...

'Sulla mia pelle' - il film su Cucchi fa polemica : sarà al cinema e su Netflix - ma annunciate proiezioni gratuite - Cinema - Spettacoli : Sulla mia pelle , il lungometraggio diretto da Alessio Cremonini con Alessandro Borghi sugli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi , esce in sala e contemporaneamente su Netflix. Il film sarà ...

Stefano Accorsi e la polemica sulla pizza in piazza a Venezia : 'ma quale mancanza di rispetto o di decoro' : Nell'Italia social che tutto critica e sentenzia persino una semplice pizza è diventata motivo di dibattito. Protagonista Stefano Accorsi, nel weekend a Venezia per la Mostra del Cinema.L'attore ha condiviso uno scatto social che lo vedeva mangiare serenamente una pizza in piena notte, con smoking e cartone da asporto, scatenando un fiume di incredibili polemiche. L'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia ha infatti tuonato: ...

Ciclismo - Vuelta tappa a Geniez - ma è polemica sulla sicurezza. Herrada in rosso - Nibali in crescita : ROMA - Alexandre Geniez, Jesus Herrada, Vincenzo Nibali, tante polemiche per la sicurezza. Sono le situazioni intorno alle quali è ruotata la dodicesima tappa della Vuelta. Partiamo dal primo, ...

Tra football ed elezioni di mid-term - Nike riaccende la polemica sull’inno in ginocchio : C’è un odore misto, di quelli che si sentono nelle cucine di ristorante, in questa storia di Colin Kaepernick che riempie le cronache internazionali. La vicenda: Kaepernick per sei anni è stato un quarterback in servizio per i San Francisco 49ers, con un contratto oltre i 100 milioni di dollari nell

Kolarov a gamba tesa su Marusic : è polemica sulla scelta della Nazionale : A Roma, il derby dura una stagione intera. Vero, a giudicare dalla polemica sorta a meno di un mese dalla stracittadina. Ieri, Kolarov ha ingaggiato un duello a distanza con Marusic relativo alla scelta della Nazionale. Il terzino giallorosso ha criticato la volontà dell’esterno della Lazio – nativo di Belgrado – di optare per il Montenegro: “Sono stato alla Lazio, poi ho giocato in Inghilterra e sono tornato nella ...

Michael Gamble di BioWare scherza sulla polemica legata al "downgrade" di Spider-Man : Negli ultimi giorni, alcuni giocatori e appassionati hanno scatenato una polemica sulla grafica di Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, scambiando un cambiamento di illuminazione e alterazioni in alcune pozzanghere di acqua per motivi artistici, come un "downgrade".Insomniac si è già difesa, tuttavia è molto facile per alcuni reagire in modo eccessivo alle modifiche apportate ai giochi, dopo recenti casi di reali downgrade.Come segnala ...

La polemica tra Trump e il Sudafrica sull'esproprio delle terre ai bianchi : Un provvedimento cominciato a inizio millennio e che sarebbe una delle cause del crollo dell'economia del Paese. Altri gridano invece al razzismo: primo tra tutti il volto di Fox News Tucker Carlson, ...

Jasmine Carrisi / La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso : è polemica sulle labbra! : Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù dove ha ammesso: "Lavorare in tv? Il mio sogno è un altro!"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Esplode la polemica sulla fuga di investitori stranieri dai nostri Btp : A giugno i titoli italiani posseduti dagli investitori esteri sono scesi di altri 38 miliardi, facendo calare la quota del debito pubblico in mano straniera quasi al 30%. E c'è già chi paventa 'la ...

Travolti dal fiume nel Pollino - 10 morti. polemica sulle guide : “Quelle autorizzate non fanno il tour” : Le prime luci dell’alba hanno illuminato il triste trasporto delle dieci salme dalla palestra di Civita all’ospedale di Castrovillari. È il primo passaggio ufficiale dell’inchiesta aperta dalla Procura calabrese guidata dal procuratore Eugenio Facciolla, che ha ipotizzato i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d’atti ...

Autostrade - incalza la polemica. Governo si spacca sull'ipotesi nazionalizzazione : Teleborsa, - Dopo il disastro di Genova per il crollo del Ponte Morandi, proseguono le indagini per accertare le cause della tragedia del 14 agosto scorso. La Guardia di Finanza ha acquisito nuovi ...

Famiglia - polemica sull’ultima mossa di Salvini : “La settimana scorsa mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell’Interno, sui moduli per la carta d’identità elettronica c’erano ‘genitore 1’ e ‘genitore 2’. Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la definizione ‘madre’ e ‘padre'”. Dalla religione all’alleanza gialloverde di governo, passando per le modifiche alla carta d’identità, Matteo ...

Riesplode la polemica sull'efficienza del servizio 112 per le emergenze : Riesplode la polemica sull'efficienza del servizio 112 per le emergenze. Tutte le chiamate vengono dirottate a operatori qualificati che rispondono in seconda battuta. Meglio sarebbe costituire un'...