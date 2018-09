La mafia non è più quella che abbiamo conosciuto

mafia : Cuffaro - M5S? Non capisco questa attenzione su di me : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - "Non ritengo quella dei grillini una polemica nei miei confronti, ma una semplice presa i posizione di persone che sostengono alcune cose, e fanno bene a farlo, ce ne sono diverse altre che invece sostengono il contrario, non mi pare che ci sia nulla di cosi' complicat

mafia : Cuffaro scherza - non tornerò in politica e lo dico da 'uomo d'onore' : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - "Non tonerò in politica. Posso fare una battuta pesante? Da 'uomo d'onore' vi dico che non torno in politica. Ovviamente uomo d'onore lo dico con ironia...". Così, scherzando, l'ex Governatore siciliano Totò Cuffaro, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono, a margi

mafia capitale - Pignatone : ‘Non è il primo problema di Roma. Più gravi corruzione e reati contro pubblica amministrazione’ : “Non penso che la Mafia sia il primo problema di Roma. Sono i reati contro la pubblica amministrazione e l’economia. Sono le corruzioni, le turbative d’asta, le bancarotte, le frodi multimilionarie. Mafia capitale è solo un tassello di un mosaico molto più grande e complicato”. Parola di Giuseppe Pignatone, il procuratore capo della capitale nel day after della sentenza d’Appello del processo al Monto di Mezzo. I magistrati ...

mafia Capitale - Pignatone : 'Roma non è Palermo - ma avevamo ragione' - : Dopo le condanne in Appello che hanno riconosciuto l'associazione mafiosa, il procuratore capo capitolino dice: "Il problema più grave resta la corruzione", Mondo di mezzo è "il tassello di un mosaico ...

mafia Capitale - il procuratore : "Roma non è Palermo" : "Il problema più grave resta la corruzione . Roma non è Palermo". Lo afferma il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone ai quotidiani 'Il Corriere della Sera' e 'La Repubblica' in merito alle sentenze ...

mafia Capitale - Pignatone : 'Roma non è Palermo - il problema più grave resta la corruzione' : 'Sì, era Mafia ma Roma non è Palermo'. 'Il problema più grave resta la corruzione'. Così il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone sulle sentenza d'appello per Mafia Capitale in due interviste a Il ...

Omicidio Bruno Caccia - la famiglia : “Ucciso da mafia e Servizi - non smettete di indagare” : Ucciso per distoglierlo dalle indagini sul riciclaggio del denaro della mafia: la pista alternativa all'Omicidio del giudice Bruno Caccia, trucidato nel giugno 1983 dai sicari del boss dei catanesi Domenico Belfiore, sta per essere archiviata. L'amarezza delle figlie: "Storicamente imperdonabile chiudere questa storia nel cassetto". Il giudice Caccia, il primo a istituire un pool antimafia, stava indagando sui traffici della mafia al ...

Omicidio Caccia - i familiari : "Non archiviate la pista su mafia e riciclaggio". Martedì la decisione del gip : La procura di Milano vuole abbandonare il filone investigativo alternativo sull'agguato al procuratore di Torino che ruota attorno a gioco d'azzardo, cosche, estrema destra e servizi segreti

mafia : Candiani - tolta scorta a 'Ultimo'? Stato non abbandona nessuno : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Ci sono delle circostanze che vengono valutate a livello centrale e a livello locale. Lo Stato non abbandona nessuno". Il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani risponde così, a distanza, al colonnello Sergio De Caprio, capitano 'Ultimo' che da oggi resta senza s

Versiliana 2018 - Gian Carlo Caselli alla festa del Fatto Quotidiano : “La mafia ha perso nonostante la Trattativa” : “La mafia ha perso nonostante la trattativa perché, se ci riportiamo al 1992 dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, sembrava che in quel momento tutto fosse finito, che non ci fosse niente da fare”. È l’opinione del magistrato Gian Carlo Caselli intervenuto alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Ex procuratore capo di Palermo tra il 1993 e il 1999, Caselli era tra i ...

La mafia che non t'aspetti : ... o accetti le mie condizioni: o le dimissioni del consigliere per vilipendio delle istituzioni e indegnità morale e politica, o dimettersi con lui. Una esperienza come questa non l'avevo vissuta ...

SALVINI A SAN LUCA - “‘NDRANGHETA FA SCHIFO”/ Calabria - ‘risposta’ a Saviano “mafia non ha diritto di esistere” : SALVINI, "La 'ndrangheta è una schifezza". Il Ministro degli Interni strappa degli applausi in Calabria a San LUCA di fronte all'impegno per le elezioni comunali nel futuro.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 19:43:00 GMT)

'I beni confiscati alla mafia non possono essere assegnati ai nomadi' : Approfondimenti Villagrazia, senzacasa occupano ville assegnate ai Rom: 'Prima gli italiani' - VIDEO 9 agosto 2018 Case ai rom, residenti infuriati con l'assessore: 'Qui zingari non ne vogliamo' - ...

STATO-mafia/ Mieli - lo schema destra-sinistra non aiuta a capire il 1992-95 : Per capire la trattativa STATO-MAFIA non servono le categorie di destra e di sinistra. SALVATORE SECHI a proposito di un recente articolo di Paolo Mieli(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:09:00 GMT)STATO-MAFIA/ I buoni motivi per pubblicare su internet motivazioni e sentenze, di S. SechiSTATO-MAFIA/ La storia passa, resta l'idea folle di governare l'Italia con le toghe, di S. Sechi