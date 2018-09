La lezione del ministro lussemburghese a Salvini e il triste primato del 2017 Di cosa

H&M Conscious : tutti i capi della nuova collezione autunnale : H&M Conscious Autunno/Inverno 2018-19Abito in seta organicaH&M Conscious Autunno/Inverno 2018-19Cappotto misto lana riciclataAbito in poliestere riciclatoH&M Conscious Autunno/Inverno 2018-19Abito di paillettes in poliestere riciclatoH&M Conscious Autunno/Inverno 2018-19Maglione in misto cashemere riciclatoGonna in velluto riciclato di poliestereH&M Conscious Autunno/Inverno 2018-19Abito in misto poliestere riciclatoH&M ...

La lezione dimenticata del 2008 : 15 settembre del 2008. Dieci anni fa il fallimento di Lehman Brothers. Da risparmiatori, da addetti ai lavori, cosa abbiamo appreso da ciò che è accaduto per riuscire a guardare al domani con gli ...

Csm - l’elezione del vicepresidente è un rebus : l’avvocato di Confalonieri ci prova. La corrente di Ferri è l’ago della bilancia : L’avvocato di David Mills e Fedele Confalonieri al vertice dell’organo di autogoverno dei magistrati. Grazie al sostegno fondamentale della corrente di Cosimo Ferri, ex sottosegretario alla giustizia e ora deputato del Pd. È quello che si potrebbe verificare a Palazzo dei Marescialli il 27 settembre prossimo, data in cui il Consiglio superiore della magistratura dovrà eleggere il nuovo vicepresidente. Le trattative tra le correnti ...

Economia - politica - crisi democratica : la lezione del Papa : La lunga intervista rilasciata dal Papa al Sole 24 Ore lo scorso 7 settembre rappresenta una rara occasione di riflessione per imprenditori e politici, per uomini di politica e di Economia.Le parole del Pontefice ci aiutano prima di tutto a migliorare l'analisi sui motivi della attuale crisi, caratterizzata da chiusure identitarie, localismo e sovranismo, paura del diverso, ripudio della globalizzazione, rabbia verso le élite. Una crisi ...

Ronaldo intimo : in posa per il lancio pubblicitario della nuova collezione : TORINO - Nel magnifico mondo di Cristiano Ronaldo anche la mutanda è un affare. Del resto, CR7 è il marchio di un'azienda mondiale il cui valore patrimoniale ammonta a 240 milioni. E fra le ...

Cosa è OGM o cosa invece nasce dalla selezione naturale? Una importante sentenza della Corte di Giustizia europea : Basti pensare che al momento nel mondo la soia prodotta è nella stragrande maggioranza OGM. Mentre i riflettori erano puntati sugli OGM, molti ricercatori hanno lavorato nell'ombra sviluppando nuovi ...

Il primo giorno di scuola - la più bella lezione della vita : Ci sono momenti della vita in cui devi scegliere da che parte stare. Uno di questi è quello del primo giorno di scuola. Devi sceglierlo da maestro, da bambino, da bidello. Se entri in un’aula per la prima volta devi scegliere il tuo banco, il tuo compagno, il tuo modo di relazionarti con quell’adulto che starà con te per anni. Se lo fai da maestro devi scegliere come lo farai: stando seduto dietro la cattedra, sopra, davanti; guardando ...

TommyXLewis – Hilfiger festeggia a New York il lancio della collezione ispirata al campione di Formula Uno [GALLERY] : Un mega party con tante celebrità quello organizzato da Tommy Hilfiger per il lancio della linea TommyXLewis Tommy Hilfiger ha celebrato il lancio della prima collezione TommyXLewis AI 2018/2019 a New York disegnata dall’iconico designer americano Tommy Hilfiger e dal pilota britannico, quattro volte campione del mondo di Formula Uno FIA e ambasciatore globale del marchio Tommy Hilfiger uomo, Lewis Hamilton. La collezione rivisita il ...

Gomorra - una lezione di insulti in napoletano con i protagonisti della serie : Se siete fan della serie Gomorra dovrete attendere ancora qualche mese prima di vedere i nuovi episodi della produzione Sky (e ancora di più prima del film dedicato a Ciro l’Immortale). Ma nel frattempo l’occasione è buona per rivedere quelli andati in onda l’anno scorso: dal 12 settembre, infatti, la sorprendente terza stagione è disponibile in Blu-Ray e dvd, anche nel cofanetto che comprende tutte le puntate trasmesse da ...

Inaugurata la “Casa delle Farfalle” con showcase della collezione speciale “150anni” by Freddy [GALLERY] : Taglio del nastro alla ”Casa delle Farfalle” con showcase della collezione speciale “150anni” by Freddy Esiste uno spazio speciale a Desio, in provincia di Milano: è la “Casa” della Squadra Nazionale Italiana di Ritmica che ha visto ‘la posa della sua prima pietra’ il 30 Settembre del 2016 e che è stato inaugurato mercoledì 5 Settembre 2018 alle ore 13 alla presenza non solo di una rappresentanza importante di atleti e tecnici ma anche del ...

Trump - il New York Times e la lezione del Watergate : conta se la fonte è buona - non se è anonima : C’è un presidente cui i collaboratori sottraggono informazioni e di cui manipolano le istruzioni perché, lasciate libere, le sue “peggiori inclinazioni” comprometterebbero la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e quella del mondo intero. E ci sono libri di avventurieri dell’informazione come Michael Wolff (Fire and Fury), di dipendenti licenziati e rancorosi come Omarosa Manigault Newman (Unhinged, Squilibrato), ma anche di un premio Pulitzer ...

La lezione del "sarriano" Giampaolo al Napoli di Ancelotti : Ci voleva un “sarriano” per ricordare ad Aurelio De Laurentiis il suo recente passato. Un passato che aveva rinnegato a tutta velocità, manco fosse il futuro san Pietro di fronte al Cristo nell'ultima notte prima della Passione. Ci ha pensato Marco Giampaolo, frantumando 3-0 il Napoli e instillando

La lezione dell’uomo caduto nel tombino : togliendoci i paraocchi capiremmo tante cose : Mario Fornasari ha 76 anni e vive a Montegrotto, vicino Padova. Mercoledì scorso, gli è caduto il mazzo di chiavi nel tombino, appena davanti il portone d’ingresso della sua casa. L’uomo ha tentato di recuperarle alzando la grata, ma l’operazione, che gli deve esser parsa agevole, si è trasformata in un dramma. E’ infatti caduto giù, inghiottito dal tombino che si è anche richiuso su di lui. Le ricerche sono subito partite. Per il signor Mario ...