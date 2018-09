“La Lega è razzista” | Cecile Kyenge risponde in tribunale all’accusa di diffamazione

Figc - Miccichè : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo” : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio”: così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la guida della Figc, spiegando che si farà “promotore di un incontro a breve con le altre componenti per poter definire programmi, progetti e le persone che possono meglio realizzarli. Marotta? Non mi appassiono ...

Secondo il ministro del Lavoro «stiamo entrando ufficialmente in uno scenario da Grande Fratello di Orwell»

Di Battista: "La Lega restituisca fino all'ultimo centesimo, sono soldi dei cittadini La Lega "deve restituire fino all'ultimo centesimo il maltolto: non c'entra niente…

Matteo Renzi silura il Governo : “La Lega ha rubato e Di Maio riduce i posti di lavoro!” : Opposizione dura a questo Governo di cialtroni. Hanno rubato 49 milioni e fanno finta di niente i 5 stelle sono banda di scappati di casa Anche a Milano ottiene un’ovazione. “Si sbaglia chi crede di essersi liberato di me”, ha detto ieri. E in effetti il ritorno sulla scena di Matteo Renzi non potrebbe essere più esplicito. Ravenna, Bologna, Firenze. Parla dal palco di ogni festa dell’Unità e stasera è a Milano. I toni ...

Di Battista : “La Lega restituisca fino all’ultimo centesimo. Si tira indietro su Anticorruzione? Rischia sputtanamento” : La Lega “deve restituire fino all’ultimo centesimo il maltolto: non c’entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l’assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano perché quei quattrini sono anche ...

Belsito - fondi Lega : “Lasciai 40 milioni”/ Attacca Salvini e Maroni : “sapevano tutto - mi hanno scaricato” : fondi Lega, Francesco Belsito: "lasciai 40 milioni di euro, Salvini e Maroni sapevano tutto ma mi hanno scaricato". Le accuse al Carroccio, "come posso esssere io l'unico responsabile?"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:22:00 GMT)

“La Lega mai nel Ppe. Saremo noi ad attrarre un pezzo dei popolari” : Roma. Con quel suo fare un po’ così, Mario Borghezio lo dice senza imbarazzo: “Qui lo scontro è tra futuro e passato. Quando si muovono le forze della storia non ce n’è per nessuno”. E certo si resta un po’ interdetti di fronte a questa retorica vagamente millenaristica, un po’ sgraziata. E però son

Per il vicepremier Matteo Salvini "è evidente che qualcuno non si rassegna al fatto che Salvini sia al governo. Quello che sta subendo la Lega è un processo politico senza precedenti. Anzi, sì, uno c'è: è successo qualcosa del genere in Turchia, quando a un partito fu sequestrato tutto il patrimonio prima ancora della condanna e poi la stessa magistratura fu costretta a restituirglielo".

Fasce da capitano personalizzate? Interviene Tommasi : “La Lega deve autorizzarle” : Damiano Tommasi ha parlato dell’argomento caldo relativo alle Fasce da capitano personalizzate, dopo le polemiche da casa Fiorentina “Una fascia diversa da quella della Lega A deve semplicemente essere autorizzata. Poi se la Lega decide di autorizzare solo la sua questo ancora non possiamo saperlo”. Il presidente dell’Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, si esprime così sulla decisione della Lega A di ...

Biraghi contro la Lega : “La fascia della Fiorentina dedicata ad Astori non si tocca” : Il giudice sportivo pochi giorni fa è stato chiaro: a partire dalla prossima giornata di campionato chi non indosserà la fascia di capitano uguale per tutti voluta dalla Lega Serie A andrà incontro a sanzioni. Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, però, non ci sta e non ha esitato a rivelare il suo punto di vista […] L'articolo Biraghi contro la Lega: “La fascia della Fiorentina dedicata ad Astori non si tocca” è stato ...

Giorgietti : “La Lega dal 5 settembre rischia di non esistere più” : Allarme rosso per il partito di Matteo Salvini. “Se tutti i futuri proventi che arrivano alla Lega vengono sequestrati, è

Salvini - arrestati i ladri che hanno rubato a casa dei genitori : è “La banda della colla” legata alla criminalità georgiana : Cinque georgiani sono stati arrestati per il furto avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorso a casa dei genitori del vicepremier Matteo Salvini. Secondo la polizia i cinque, che hanno tra i 26 e i 34 anni, fanno parte di un gruppo specializzato in furti “mordi-e-fuggi”, commessi in svariati Paesi europei. Il gruppo è stato arrestato dalla Squadra mobile a Milano ed è stato soprannominato la “banda della ...

F1 - l’indizio di Raikkonen sul suo futuro : “La mia autobiografia legata al ritiro? Ecco la verità” : Il pilota finlandese ha parlato nel corso del F1 Milan Festival, sottolineando come il fatto di aver scritto un’autobiografia non abbia nulla a che vedere con il suo futuro La sua autobiografia non è un modo per dire addio alla Formula 1, anzi. Kimi Raikkonen mette le cose in chiaro e, in occasione del F1 Milan Festival, non si sbilancia circa il suo immediato futuro. Stefano Porta/LaPresse Il rinnovo è nell’aria ma ...

MotoGp – L’amministratore delegato di Silverstone scagiona l’asfalto del circuito : “La colpa è della forte pioggia” : Stuart Pringle, amministratore delegato del circuito di Silverstone, commenta la situazione creatasi a causa delle forti precipitazioni sulla pista inglese Il via del Gp di Gran Bretagna, previsto per oggi alle ore 12.30, è stato rimandato a causa delle condizioni del tracciato di Silverstone. La pioggia ha reso impraticabile la pista inglese, il cui asfalto si è dimostrato poco drenante a fronte delle precipitazioni che si sono abbattute ...