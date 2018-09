La Juve ' spia' Pavard | c' è la clausola | è sfida a Bayern Monaco e Barcellonaa

MARCHISIO : "SPIACE ESSERE PASSATO PER INFORTUNATO"/ Ultime notizie - "non lo sono mai stato" : attacco alla Juve? : MARCHISIO lascia l’Italia “Arrivederci Juventus? Non so”. Ultime notizie, saluta Torino e vola in Russia per iniziare la sua nuova avventura con lo Zenit di San Pietroburgo(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:47:00 GMT)

Marchisio - frecciata alla Juventus : "Mi dispiace essere passato per infortunato" : Claudio Marchisio, qualche settimana fa, ha risolto il suo contratto con la Juventus e ha lasciato così la sua seconda casa dopo 25 anni. Il centrocampista 32enne ha firmato un biennale con i russi dello Zenit San Pietroburgo e oggi è partito per la Russia insieme alla moglie Roberta Sinopoli e ai figli. La consorte del Principino, su Instagram ha postato una foto con una didascalia semplice ma precisa:"Pronti ed emozionati per questa nuova ...

Marchisio - che frecciata alla Juve : “dispiace che sia passato per infortunato quando non lo sono mai stato” : L’ex centrocampista della Juventus ha lanciato una stilettata al suo vecchio club prima di partire per la Russia “Dispiace solo essere passato a volte per infortunato perché non lo sono mai stato, ma questo fa parte del nostro lavoro. Quindi spetta soltanto a me iniziare questa nuova avventura e allenarmi come ho sempre fatto e dimostrarlo poi sul campo“. Instagram @robysinopoli Lo ha detto l’ex centrocampista della ...

Marchisio-Juventus - il retroscena amaro nelle parole del padre : “dispiaciuti - Claudio aspettava ma…” : Marchisio lascia la Juventus dopo un’intera carriera passata in maglia bianconera: nelle parole del padre si vede l’amarezza di un addio ‘obbligato’ Una delle ultime bandiere del calcio italiano, forse fin troppo sottovalutato. Dopo 25 anni passati con la maglia della Juventus, nella quale è arrivato da bambino ed è diventano principe e pluricampione d’Italia, Claudio Marchisio, nella prossima stagione, non ...

Juventus - Chiellini : 'CR7? Avevamo bisogno di una scossa. Dispiace per l'addio di Caldara' : "L'entusiasmo positivo è ben accetto, ne Avevamo anche bisogno " ha dichiarato Giorgio Chiellini sull'arrivo del portoghese a Sky Sport - Il gruppo, dopo tanti anni, aveva bisogno di una scossa e l'...

Juventus - Allegri mette da parte i dissidi : 'Bonucci? Giocatore importante. Mi dispiace per Caldara - su Higuain...' : L'allenatore della Juventus ha commentato l'operazione con il Milan, esprimendo il proprio punto di vista sull'arrivo di Bonucci e sulle partenze di Higuain e Caldara Operazione conclusa, visite ...

Juventus - Allegri mette da parte i dissidi : “Bonucci? Giocatore importante. Mi dispiace per Caldara - su Higuain…” : L’allenatore della Juventus ha commentato l’operazione con il Milan, esprimendo il proprio punto di vista sull’arrivo di Bonucci e sulle partenze di Higuain e Caldara Operazione conclusa, visite mediche in giornata e poi firme e ufficialità. Milan e Juventus piazzano i propri colpi, chiudendo il cerchio sul… triangolo Higuain-Caldara-Bonucci. LaPresse/Claudio Furlan Uno scambio su cui si è soffermato anche ...

Juventus - Allegri : “Bonucci importante. Ringrazio Higuain - dispiace per Caldara” : Juventus,Allegri- Massimiliano Allegri, al termine del match amichevole tra Juventus e Mls All Star, ha commentato il maxi scambio tra Milan e Juventus riguardante Bonucci-Higuain-Caldara. “BONUCCI GIOCATORE IMPORTATE” Allegri ha così commentato:“Bonucci rientra da noi dopo un anno. E’ un giocatore importante e in sei mesi non è assolutamente cambiato. Higuain lo Ringrazio: ha dato tutto nei due […] L'articolo ...