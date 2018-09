huffingtonpost

: 'La giornalista? Ho cominciato scrivendo lettere d'amore al posto di una amica. Avrei potuto soffiargli l'uomo ma n… - HuffPostItalia : 'La giornalista? Ho cominciato scrivendo lettere d'amore al posto di una amica. Avrei potuto soffiargli l'uomo ma n… - andreagasp6 : RT @HuffPostItalia: 'La giornalista? Ho cominciato scrivendo lettere d'amore al posto di una amica. Avrei potuto soffiargli l'uomo ma non l… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: 'La giornalista? Ho cominciato scrivendo lettere d'amore al posto di una amica. Avrei potuto soffiargli l'uomo ma non l… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ha capito che sarebbe diventata unad'aldella sua. Franca Leosini è intervenuta ai microfoni diRai Radio 2nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, e ha raccontato qualcosa sul suo passato.L'era fidanzata con un professore di geologia di 15 anni più grande: lei era brava in tutto, tranne che in italiano, così la Leosini si offrì di scrivere alsuo. Lui venne mandato a lavorare in Egitto per tre mesi e iniziò lo scambio assiduo di."È iniziato un carteggio tra me e questo professore durato 90 giorni. Lettera dopo lettera, lei non esisteva più, era completamente scavalcata. Lui dopo tre mesi è tornato, si sono rivisti e dopo un mese si sono lasciati. Perché lui in lei non ha ritrovato la ragazza delle. Di ...