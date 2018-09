La gestione dei rifiuti urbani | Ecoross ospita il convegno di Cisambiente

gestione dei cinghiali - stop all'abbattimento da parte dei cacciatori : Gestione del cinghiale sul territorio della provincia di Sondrio, si cambia. Cambia le regole determinate in precedenza l'amministrazione di palazzo Muzio, che d'ora in avanti non si avvarrà più anche ...

La gestione dei problemi endocrini nei soggetti guariti da tumori in età pediatrica : La Società di Endocrinologia ha pubblicato delle Linee Guida sulla gestione delle alterazioni della funzione endocrina e, in particolare, dei problemi di accrescimento che si verificano in alcuni soggetti guariti dal cancro in età pediatrica. Le Linee Guida contengono indicazioni su come valutare problemi endocrinologici che provochino difetti di crescita e su come somministrare trattamenti che li compensino. Gli autori introducono le Linee ...

Crotone - al capolinea la problematica della gestione dei servizi. Dopo il fallimento dichiarato in seguito alla sentenza del tribunale di Crotone in data 16/17 luglio u.s. sarà licenziato tutto il personale : Al peggio non c’è mai fine. Una vecchia battuta che non trova una diversa affermazione quando si vuol dire che

gestione dei migranti - bufera sul prefetto Patrizia Impresa : Le indiscrezioni Nell'inchiesta di cui fa parte la frase intercettata, pubblicata dal quotidiano di Padova «Il Mattino», si ipotizzano i reati di turbativa d'asta, frode nelle forniture pubbliche, ...

Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti : Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di aver commesso il reato di frode nella gestione dell’accoglienza di alcuni migranti. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno arrestato padre e figlio, due cittadini italiani che gestivano la Eurotravel Bed&breakfast The post Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti appeared first on Il Post.

Perché l’Unione Europea non affida ad altri la gestione dei migranti? : Da settimane si discute di esaminare le richieste di asilo nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, ma ci sono molti dubbi The post Perché l’Unione Europea non affida ad altri la gestione dei migranti? appeared first on Il Post.

Dall’emergenza della Diciotti alla razionalità nella gestione dei migranti : Una politica migratoria seria non si elabora in momenti di emergenza. Una barca in mare piena di disperati è un'emergenza e va trattata con gli strumenti propri dell'emergenza, nel rispetto dei diritti fondamentali.C'è bisogno di una riforma delle politiche migratorie del nostro Paese? Certamente sì. Il fenomeno provoca tensioni economiche, sociali e politiche che c vanno affrontate e allentate.alla base del fenomeno ...

Milan-Genoa : ecco tutte le info per la gestione dei biglietti : L’esordio in campionato del Milan a San Siro contro il Genoa è stato rinviato per la decisione della Lega Serie A in seguito al crollo del ponte Morandi che ha coinvolto la città di Genova. La società rossonera ha comunque voluto informare prontamente tutti gli appassionati che sono in possesso di un tagliando per seguire […] L'articolo Milan-Genoa: ecco tutte le info per la gestione dei biglietti è stato realizzato da Calcio e ...

Aeroporti - la gestione dell'overbooking dei parcheggi privati low cost : Teleborsa, - Si moltiplicano le segnalazioni di passeggeri i quali, partiti in aereo per le vacanze e lasciata l'auto in sosta in uno dei parcheggi low cost sorti nei territori limitrofi ai principali ...

L’app Salva Posizione GPS è un’assistente personale per la gestione dei luoghi preferiti : Salva Posizione GPS è un'applicazione che permette di Salvare i luoghi preferiti sulla mappa di Google con dettagli importanti come latitudine, longitudine, titolo, data, indirizzo e foto per contrassegnare qualsiasi Posizione. L'app funziona con e senza internet, offre la possibilità di raggruppare le posizioni e consente di esportare tutti i dati della Posizione in un file CSV. L'articolo L’app Salva Posizione GPS è un’assistente ...

Migranti - Trump a Conte : “Un lavoro fantastico. Altri Paesi Ue prendano esempio da vostra gestione dei confini” : D’accordo con il lavoro dell’Italia sull’immigrazione. Un modus operandi, in particolare quello sui confini, che l’Europa dovrebbe prendere ad esempio. Donald Trump ha accolto il premier Giuseppe Conte alla Casa Bianca lodando il “lavoro fantastico” che secondo il presidente degli Stati Uniti sta portando avanti. In particolare, il tycoon si è detto “molto d’accordo con quello che state facendo ...

Animali : domani in Regione Veneto tavolo per la gestione dei lupi : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – L’assessore regionale all’Agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan ha convocato per domani, mercoledì 25 luglio, alle ore 15, il tavolo regionale per la gestione del lupo e dei grandi carnivori. L’organismo regionale, istituito dalla Giunta regionale lo scorso anno per informare e favorire la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati che si ritrovano a fronteggiare la presenza ...

Animali : domani in Regione Veneto tavolo per la gestione dei lupi : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - L’assessore regionale all’Agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan ha convocato per domani, mercoledì 25 luglio, alle ore 15, il tavolo regionale per la gestione del lupo e dei grandi carnivori. L’organismo regionale, istituito dalla Giunta regionale lo scorso anno per inf

Banco BPM definisce la strategia per la gestione dei crediti deteriorati : Anche il terzo gruppo bancario del paese si avvicina alla definizione della propria strategia nelle gestione dei crediti deteriorati [VIDEO]. Banco BPM nella prossima assemblea del 3 agosto, in sede di approvazione dei conti semestrali, valutera' la soluzione ottimale per la sistemazione dei propri Non Performing Loans. Le ipotesi sul tavolo sono la cessione in blocco dello stock complessivo, pari a 9,5 miliardi, assieme alla piattaforma di ...