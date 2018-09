La gaffe della Pausini e gli insulti tra donne che ci fanno davvero male

La gaffe della Balivo con Iacchetti : "Allora siete una famiglia di se..." : Dopo aver ospitato Claudia Gerini presentandola come Sabrina Ferilli, Caterina Balivo si è resa protagonista di un"altra gaffe nella puntata del 12 settembre di Vieni da me.A fare quattro chiacchiere con la bella conduttrice Enzo Iacchetti e il figlio Martino coinvolti in un doppio senso hot che ha fatto il giro del web e suscitato ilarità in rete. Iacchetti, infatti, ha ammesso di aver "fatto sega a scuola", ossia aver saltato le lezioni. A ...

Cartabianca - altra gaffe di Luigi Di Maio : 'Taranto non ha musei degni della Magna Grecia' : ...Museo Archeologico Nazionale di Taranto sarei onorata di poterla accogliere nel museo archeologico più importante della Magna Grecia con sede a Taranto uno dei musei archeologici più importanti mondo'...

Un'altra gaffe per Di Maio : Taranto non ha un museo degno della Magna Grecia : A Di Maio sarebbe forse bastato vedere su youtube il video di De Gasperi a Matera per evitare la clamorosa gaffe con Emiliano alla Fiera del Levante. E forse qualche brochure del museo di Taranto per non ripetersi con un"altra gaffe. "Taranto non ha musei degni della Magna Grecia" ha detto il vicepremier al programma televisivo di Rai 3 "Cartabianca", condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Insomma secondo Di Maio, il capoluogo ionico con ...

La gaffe di Di Maio : «Taranto non ha musei degni della Magna Grecia». E la direttrice del MarTa : venga a visitarci : In diretta tv il ministro dello Sviluppo economico dimentica l'esistenza del museo archeologico. La direttrice Eva Degl'Innocenti replica su Twitter: «Si tratta di una delle strutture più importanti al mondo»

Di Maio - nuova gaffe su Taranto “Non c’è museo degno della Magna Grecia”/ Ma si dimentica del MarTa : Di Maio, nuova gaffe su Taranto “Non c’è museo degno della Magna Grecia”. Ma si dimentica del MarTa e arriva subito la replica della direttrice "E' il più importante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:41:00 GMT)

[Il retroscena] Ma quale gaffe su Matera - Di Maio ed Emiliano parlavano dello scontro sul super manager della cultura : Era dicembre 2015 infatti quando il governatore Emiliano lo nomina commissario straordinario dell'agenzia che si occupa di conoscere le eccellenze pugliesi e attrarre turisti da tutto il mondo. L'...

gaffe al Tg3 Linea notte - Niccolò Bellagamba : "Corriere della se*a" (video) : Non ho ben capito di che giornale si sta parlando... pic.twitter.com/USYl279Ke2— LALLERO (@SeeLallero) 11 settembre 2018 Una volta era Luca Giurato a farci sorridere con le sue Gaffe involontarie al Tg1 e a Unomattina. Titoli sbagliati, vocali invertite e confusione generale nelle sue espressioni, hanno fatto il giro del web con errori che sono diventati cult scolpiti nella storia della tv dei primi anni 2000, ripresi più volte da ...

DI MAIO E LA gaffe SU MATERA : EMILIANO LO SALVA"/ Video - ecco cosa ha detto il governatore della Puglia : Di MAIO a EMILIANO, "con MATERA che state facendo?": la presunta GAFFE del capo politico M5s. Il quesito al governatore della Puglia sulla città della Basilicata, Video. Ma a sua discolpa..(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:26:00 GMT)

Tgcom24 - gaffe social sul premier Conte/ Foto - "Lo ricorderemo come lo Yonghong Li della storia repubblicana" : Tgcom24, gaffe social sul premier Conte. Ultime notizie Foto, sbagliato account su Twitter: "Lo ricorderemo come lo Yonghong Li della storia repubblicana"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:05:00 GMT)

L'ultima gaffe di Di Maio : chiede di Matera al governatore della Puglia : Che Luigi Di Maio non sia nuovo alle gaffes lo sapevamo da tempo. Già in passato aveva dimostrato qualche difficoltà con la geografia, confondendo Cile e Venezuela. Ora il vicepresidente grillino del Consiglio torna nel mirino del web per un altro scivolone: avrebbe confuso la Puglia e la Basilicata.In visita nel tacco dello Stivale, Di Maio ha incontrato il presidente pugliese Michele Emiliano e passeggiando con lui davanti alla telecamera gli ...

Vi ricordate la gaffe della Gelmini sul tunnel Gran Sasso-Cern? Ora è in un libro di geografia : Secondo una dichiarazione del 2011 dell'allora ministra dell'Istruzione esisterebbe un tunnel che collega il Cern di Ginevra con i laboratori del Gran Sasso, in Abruzzo. Un clamoroso errore ripreso da un sussidiario, disponibile in libreria al costo di 21,60€.Continua a leggere

gaffe della D'Urso a Pomeriggio 5 : 'Se un uomo ti dice 'Me la dai'...'. Alla faccia del #MeToo : A scaldare gli animi dei protagonisti è stato l'argomento delle molestie sessuali nel mondo dello spettacolo, riportante in auge dAlla questione Asia Argento-Jimmy Bennett . Il putiferio è cominciato ...

La vita in diretta - altra gaffe della Fialdini : "Il copione fa schifo" : La vita in diretta non sembra aver scaldato i motori alla perfezione, dopo la battuta non troppo simpatica di Tiberio Timperi a Francesca Fialdini, ora è proprio la conduttrice a farsi scappare una ...

La gaffe di Timperi a La vita in diretta : dà della raccomandata alla Fialdini : Primo scivolone di Tiberio Timperi durante la puntata d’esordio de “La vita in diretta”: il conduttore dà della raccomandata a Francesca Fialdini Una prima puntata da dimenticare quella de “La vita in diretta” andata in onda ieri. A giudicarla così è il popolo del web che sui social non ha gradito la nuova coppia di conduttori composta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Diversi, infatti, i commenti negativi ...