Kylian Mbappé scartato dal Chelsea nel 2012 | ' Non difendeva'

Kylian Mbappé - l enfant prodige del Mondiale dona la vincita in beneficenza : Fa notizia in Francia la decisione del 19enne talento del calcio Kylian Mbappè , appena incoronato campione del mondo con la nazionale francese, di donare tutti i proventi della Coppa del mondo in ...

Kylian Mbappe - calciatore francese - vince il Mondiale : "Donerò tutti i guadagni in beneficenza" : Donerà tutto in beneficenza: Kylian Mbappe, calciatore della Francia, squadra che ha trionfato ai mondiali 2018, regalerà i suoi guadagni ad un'associazione caritatevole specializzata nel conferire maggiori opportunità di accesso allo sport ai disabili e ai bambini in ospedale. Kylian, 19 anni, giocatore del Paris St Germain, è il primo teenager a partecipare ad una finale dei mondiali: il suo unico predecessore ...

VIDEO Kylian Mbappé mette il sigillo - gol stellare per il 4-1 : Francia verso la Coppa del Mondo : Kylian Mbappé ha messo il suo sigillo sulla Finale dei Mondiali 2018 di calcio segnando il 4-1 che sostanzialmente ha consegnato la Coppa del Mondo alla Francia, ormai dominatrice sulla Croazia. L’attaccante transalpino ha siglato un gol bellissimo, degna ciliegina su un gran mondiale per questo giovane fenomeno. Di seguito il VIDEO del suo gol in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI ...

Da dove arriva Kylian Mbappé : Storia e video dell'esterno 19enne che è stato tra i migliori giocatori della Francia, che oggi gioca la finale dei Mondiali con la Croazia The post Da dove arriva Kylian Mbappé appeared first on Il Post.

Kylian Mbappé - Mondiali 2018/ Video Francia Belgio - i grandi numeri 10 dei Bleus : da Platini a Zidane : Kylian Mbappé, Video Francia Belgio: l'attaccante del Psg è pronto alla semifinale dei Mondiali 2018. Per lui fino a questo momento sono tre i gol realizzati in questa Coppa del Mondo(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 13:51:00 GMT)

Kylian Mbappé - Mondiali 2018/ Video Francia Belgio - sarà l'uomo partita : un gol per la finale? : Kylian Mbappé, Video Francia Belgio: l'attaccante del Psg è pronto alla semifinale dei Mondiali 2018. Per lui fino a questo momento sono tre i gol realizzati in questa Coppa del Mondo(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 07:58:00 GMT)

Kylian Mbappé - Mondiali 2018 / Video Uruguay Francia : Lippi lo esalta - "mi ricorda Ronaldo" : Kylian Mbappé gioca i quarti di finale dei Mondiali 2018 con la sua Francia: l'avversario è l'Uruguay, il giovane attaccante del Psg arriva dalla doppietta realizzata contro l'Argentina(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Kylian Mbappé - Mondiali 2018/ Video Uruguay Francia - il giovane attaccante nuovo Re a suon di gol? : Kylian Mbappé gioca i quarti di finale dei Mondiali 2018 con la sua Francia: l'avversario è l'Uruguay, il giovane attaccante del Psg arriva dalla doppietta realizzata contro l'Argentina(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 06:43:00 GMT)