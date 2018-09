Klm open | Paratore e Pavan tengono ritmo

Golf - European Tour 2018 : Ashun Wu in fuga nel Klm open - Paratore e Pavan nella top ten. Bertasio e Manassero superano agevolmente il taglio : Un cinese al comando del KLM Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del The Dutch, in Olanda. Ashun Wu ha spiccato il volo al termine del secondo giro del torneo, chiudendo il round in 66 colpi (-5) e giungendo a metà gara a quota -12, con ben tre lunghezze di vantaggio su Jonathan Thomson, che insegue con 9 colpi sotto il par dopo aver realizzato il miglior giro di giornata ...

