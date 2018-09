Kia Sportage | debutta il tecnologico sistema Mild-Hybrid diesel 48 volt FOTO

sportfair

(Di venerdì 14 settembre 2018) Il modello di maggior successo della gamma Kia è tornato sul mercato in una versione più accattivante e dai contenuti tecnici avanzati Kia, il best seller Kia in Europa, fra i SUV più apprezzati del mercato, ritorna nell’edizione 2018 aggiornato nel design, esterno ed interno, e arricchito con nuove tecnologie che ne migliorano sicurezza ed infotainment. In primo piano, il nuovo48, al debutto proprio su. Le novità continuano con una gamma di nuovi propulsori più efficienti e già conformi ai futuri standard sulle emissioni. Gli aggiornamenti della gammainteressano anche i modelli GT Line. Il nuovoEcoDynamics+ 48V è solo il primo tassello nel viaggio verso la progressiva elettrificazione della gamma; e con l’introduzione di questa tecnologia, Kia diventa il primo produttore a offrire sul mercato ...