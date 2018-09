Juventus | il bilancio è in rosso | saldo negativo di quasi 20 milioni di euro

Juventus - bilancio chiude con una perdita di 19 - 2 milioni. I ricavi sfondano quota 500 milioni : Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato i conti per la stagione conclusa il 30 giugno 2018. ricavi oltre i 500 milioni di euro per il secondo anno consecutivo. Risultato operativo ...

Juventus - il bilancio del mercato : tutti gli acquisti e le cessioni : TORINO - La sessione estiva di mercato si è appena conclusa ed è il momento di fare il bilancio degli acquisti e delle cessioni in casa bianconera. E' stata un'estate che i tifosi della Juventus ...

Il bilancio del mercato : salto in alto Juventus : TORINO - Agosto, mese in cui il mercato tradizionalmente si chiude. Quest'anno, per giunta, per nulla tradizionalmente la chiusura sarà anticipata al 17, un giorno prima che Chievo e Juventus scendano ...

Juventus - quanto vale Higuain a bilancio : a quanto cederlo per evitare minusvalenza : Gonzalo Higuain in uscita dalla Juventus? Le indiscrezioni di mercato non mancano in questo senso. L'articolo Juventus, quanto vale Higuain a bilancio: a quanto cederlo per evitare minusvalenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Effetto Ronaldo : quanto peserà CR7 sul bilancio della Juventus? : Ronaldo in bianconero, operazione che a tutti gli effetti va a costituire l'affare del secolo. La Juventus si assicura un campione e un'azienda, nient'altro che il terzo sportivo più pagato al mondo dietro a Floyd Mayweather e al rivale Leo Messi secondo Forbes . Eppure Cristiano è stato anche al vertice della classifica, lui che guadagna di sole sponsorizzazioni 40 milioni di euro all'anno,...