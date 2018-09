Juve : Barzagli - nessuna lesione grave : ANSA, - TORINO, 14 SET - "nessuna lesione di grave entità" per Andrea Barzagli dopo gli accertamenti eseguiti oggi. Il difensore bianconero, come si legge nella nota pubblicata dalla Juventus, si è ...

Juventus - esami per Barzagli : escluse lesioni gravi al polpaccio : ROMA - Mancano meno di quarantotto ore al ritorno in campo della Juventus . Dopo la sosta delle nazionali i bianconeri saranno impegnati, domenica alle 15, contro il Sassuolo rivelazione di questo ...

Stop in allenamento per il difensore della Juventus, Andrea Barzagli. A causa di un risentimento muscolare – informa la società bianconera sul web – il giocatore è stato costretto a uscire dal campo prima del tempo.

Juve - tornano Dybala e i sudamericani. Ma si ferma Barzagli : Massimiliano Allegri ritrova pezzi di Juventus in vista della partita di domenica con il Sassuolo allo Stadium. Sono rientrati a Torino anche gli ultimi sudamericani: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, ...

Juventus - le ultime dall’infermeria : si ferma Barzagli : Barzagli fermo ai box dopo l’allenamento odierno della Juventus, il calciatore ha accusato un problema muscolare Con l’arrivo di tutti i calciatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive Nazionali, la Juventus è tornata ad allenarsi al completo questo pomeriggio, intensificando la preparazione in vista della sfida di domenica alle 15 contro il Sassuolo. Il menu di giornata oggi prevedeva una sgambata amichevole contro la ...

Barzagli 'Una delle migliori Juventus di sempre' : ... con le dovute proporzioni, la divertente gag creata dal team della Elettronic Arts, gli autori per intenderci di Fifa 19, uno dei videogiochi più venduti al mondo. Ronaldo è presente in copertina e ...

Juventus - Barzagli crede nel gruppo : "Ma le risposte le dà il campo" : Andrea Barzagli. Getty Con la sosta arriva il tempo dei primi bilanci. L'avvio di campionato della Juventus è stato molto convincente. La forza dei bianconeri, reduce da sette scudetti consecutivi e ...

Juventus - Barzagli e Bernardeschi elogiano Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juve si è ritrovata sui campi del JTC per continuare ad allenarsi in vista della sfida contro il Sassuolo. I bianconeri lavorano con gruppo molto ristretto poiché mancano i 15 nazionali. Chi è rimasto a Torino, però, vuole sfruttare la pausa e arrivare al top della forma per la sfida che vedra' la Juventus impegnata contro il Sassuolo alla ripresa del campionato. Ai JTC in particolare stanno lavorando Cristiano Ronaldo, Mario ...

Juventus - Barzagli : “Ronaldo sa vincere le finali - noi più forti” : “Abbiamo lavorato per essere al livello delle più forti e lo abbiamo dimostrato negli ultimi 4 anni, perdendo purtroppo anche due finali di Champions, ma giocandoci le altre due andando fuori ai quarti”. Lo dice Andrea Barzagli, difensore della Juventus, che ieri sera ha ricevuto il premio “Carriera Esemplare Gaetano Scirea” a Cinisello Balsamo. “Abbiamo preso Ronaldo, un giocatore che sa come si vincono le ...

Barzagli e la Champions alla Juventus : “Cristiano Ronaldo sa come fare” : Cristiano Ronaldo deve portare per mano la sua Juventus sino alla conquista della Champions League, anche Barzagli lo tira in ballo La Juventus sente il peso dei favori del pronostico per quanto concerne la Champions League, o forse dovremmo dire che tale peso è tutto su Cristiano Ronaldo? Sì perchè spesso e volentieri i suoi compagni lo tirano in ballo quando si parla di Champions, come fatto oggi da Barzagli, premiato al ‘Memorial ...