Just Cause 4 : disponibile un nuovo filmato dedicato al mondo di gioco : Nella giornata di oggi Square Enix ha pubblicato un nuovo video dedicato al suo attesissimo TPS open-world Just Cause 4. Il video mostra le ambientazioni che troveremo all'interno del mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, il mondo di gioco sarà molto vasto (come testimonia la mappa pubblicata qualche settimana fa) e conterrà al suo interno parecchie ambientazioni, anche molto diverse tra loro come fitte giungle, metropoli ed impervie montagne. ...

theHunter Call of the Wild 2019 Edition : il titolo degli sviluppatori di Just Cause sarà disponibile a ottobre : Ricordate theHunt: Call of the Wild? se non siete tra questi vi basti sapere che si tratta di un titolo sviluppato da Avalanche Studios (Just Cause) in cui il giocatore dovrà cacciare animali selvaggi in stupende e selvagge ambientazioni. Se non avete avuto l'occasione di provarlo forse questo è il momento giusto per rimediare. Il gioco base non è avaro di ambientazioni, potremo infatti cacciare nelle campagne tedesche di Hirschfelden, il ...

Svelata l'ampia e varia mappa di Just Cause 4 : Avalanche Studios e Square Enix hanno svelato la mappa completa del loro atteso gioco d'azione Just Cause 4 attraverso il sito ufficiale del gioco. La mappa è stata rivelata tramite una diapositiva interattiva, dove è possibile interagire con alcune località.Come ci si può aspettare, si tratta di una mappa piuttosto massiccia, vediamo montagne, pianure, deserti, la spiaggia, il che è una buona notizia, perché il precedente gioco della serie ...

Just Cause 4 - anteprima : Quando si parla di giochi open world, non si può non menzionare anche la serie di Just Cause, creata dagli Avalanche Studios nel 2006. La sua quarta incarnazione, Just Cause 4, è prevista in uscita il prossimo dicembre e quindi i tempi sono più che maturi per mostrarla alla Gamescom. Non all'interno della Koelnmesse, però, bensì nella comodissima sala cinematografica della The Astor Film Lounge.La prima cosa da dire è che, questa volta, gli ...

Just Cause 4 : i tornado al centro di un lungo trailer di gameplay : Just Cause 4 proporrà l'azione esplosiva a cui la serie ci ha abituato nel corso degli anni, anche se una fresca novità sarà rappresentata dal meteo dinamico in grado di creare dei giganteschi tornado che avranno un effetto distruttivo sulla mappa.In occasione della Gamescom, Square Enix ha voluto mostrarci uno spaccato della potenza di questi effetti atmosferici, pubblicando un lungo trailer di oltre 5 minuti che si concentra sulle fasi di ...

Generation Zero : disponibile un nuovo gameplay dello sparatutto dagli sviluppatori di Just Cause : Generation Zero è uno sparatutto fantascientifico ambientato negli anni 80', e come riporta VG247 possiamo vedere il gioco nel suo primo gameplay trailer.Il gioco è stato presentato per la prima volta prima dell'E3 di giugno, ma le immagini che possiamo vedere oggi sono decisamente più interessanti.Il setting del gioco è la campagna svedese, mentre il tono del titolo si differenzia bene dalla serie Just Cause. Generation Zero è un gioco ...

Rage 2 è soprattutto un gioco degli sviluppatori di Just Cause e Mad Max : Sin dall'annuncio Rage 2 ha incuriosito gli appassionati di FPS anche perché si tratta di un progetto che unisce due software house con stili, capacità e punti di forza ben precisi. Da una parte id Software, i veterani degli FPS vecchia scuola che con DOOM sono tornati alla ribalta dopo anni non di certo al vertice e dell'altra parte Avalanche Studios, una software house che con Just Cause e Mad Max ha dato vita a progetti indubbiamente non ...