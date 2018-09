Judo | Europei junior 2018 | Italia da sogno a Sofia! Alice Bellandi si tinge d’oro | terzo

Judo - Europei junior 2018 : Manuel Lombardo è d’oro nei -66 kg a Sofia! : Ottima partenza dell’Italia del Judo nella prima giornata degli Europei junior 2018 in corso di svolgimento a Sofia, in Bulgaria. La spedizione azzurra è partita col botto grazie alla medaglia d’oro conquistata da Manuel Lombardo nella categoria -66 kg, oltre all’ottimo quinto posto raggiunto da Sofia Petitto nei -48 kg. Il cammino di Manuel Lombardo nel tabellone dei -66 kg è cominciato agli ottavi di finale con un incontro ...

Judo - Europei junior 2018 : Italia in cerca di medaglie con 22 atleti a Sofia - Christian Parlati e Giovanni Esposito le punte azzurre : Una folta pattuglia Italiana si appresta ad entrare in gara a Sofia, in Bulgaria, dove tra giovedì 13 e domenica 16 settembre si svolgeranno gli Europei junior 2018 di Judo. Il Bel Paese sarà rappresentato da ben 22 atleti, quasi tutti potenzialmente in grado di puntare alle medaglie nella competizione che andrà in scena tra i Balcani. Una squadra estremamente competitiva, che includerà svariati giovani che hanno già gareggiato tra i senior con ...