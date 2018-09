Italia Sì | dal 15 settembre su Rai 1

Testamento solidale - oltre 3 milioni di Italiani propensi a inserire un lascito nelle ultime volontà : Sono circa 1,3 milioni di persone, pari al 5% della popolazione over 50, 25,5 milioni circa,, gli italiani con oltre 50 anni di età che hanno già fatto, o sono orientati a fare, un lascito solidale . ...

Testamento solidale - in crescita gli Italiani che scelgono di lasciare parte dell’eredità a onlus e ong : Il 13 settembre si celebra la Giornata internazionale del lascito solidale che rappresenta un fenomeno in espansione in Italia. Gli italiani che hanno già fatto un Testamento solidale sono in crescita, 1,3 milioni di over 50 nel 2017, il 5% degli italiani ultracinquantenni (nel 2012 erano il 2%) e aumenta sensibilmente, circa 500mila in più rispetto al 2016, anche la platea di coloro che sono propensi a farlo (fonte: Indagine sinottica ...

Energia - l'Italia ritira la firma dal regolamento sul mercato interno europeo : l'Italia ritira la propria firma dal Working Paper 10008/2018 sul regolamento sul mercato interno dell'Energia elettrica. Lo ha annunciato Davide Crippa, sottosegretario allo Sviluppo Economico. Ha ...

Energia - l'Italia ritira la firma dal regolamento sul mercato interno europeo : l'Italia ritira la propria firma dal Working Paper 10008/2018 sul regolamento sul mercato interno dell'Energia elettrica. Lo ha annunciato Davide Crippa, sottosegretario allo Sviluppo Economico. Ha ...

Lucifer 2 su Infinity dal 13 settembre - e su Netflix? Tutta la programmazione Italiana : In attesa della quarta stagione, arriva Lucifer 2 su Infinity. A grande richiesta, il servizio on demand ha avvisato i suoi utenti che pubblicherà il secondo ciclo di episodi a partire dal 13 settembre, per un binge watching assicurato. E su Netflix? Al momento il colosso di streaming ha reso disponibile solo la prima stagione di Lucifer e, almeno per il mese di settembre, non è prevista la pubblicazione della seconda. La serie, inoltre, è ...

Testamento solidale - lo sceglie più di un milione di Italiani : Un trend in forte crescita: oltre tre milioni di persone pronte a lasciare i propri beni in eredità a una causa benefica. Oggi la giornata internazionale del lascito solidale. Msf: "A noi due donazioni a settimana"

Testamento solidale - più di un milione di Italiani destina una somma del proprio patrimonio ad organizzazioni benefiche : Oggi la giornata internazionale del lascito solidale. Msf: "A noi due donazioni ereditarie a settimana"

Tale e Quale Show – Mario Ermito - dal Grande Fratello all’amore con Miss Italia : ecco chi è l’attore brindisino [GALLERY] : Mario Ermito è uno dei concorrenti di ‘Tale e Quale Show’: il 26enne prima di approdare su Rai Due è stato un coinquilino della casa del Grande Fratello 12 Mario Ermito sarà uno dei protagonista dell’edizione 2018 di ‘Tale e Quale Show‘. Nella trasMissione, presentata da Carlo Conti, il 26enne di Brindisi metterà alla prova le sue capacità imitative e quelle nel canto durante il corso delle puntate. Al ...

Dall'esordio al San Paolo alla doppietta in Coppa Italia : Napoli-Fiorentina - per Insigne è la gara dei ricordi : Lorenzo Insigne è cresciuto "con la bocca piena e un pallone tra i piedi" . Mangiava molto e giocava a calcio, la sua giornata passava così, sempre con gli amici o con suo fratello Roberto, più ...

La corruzione allontana gli investimenti dall'Italia. Il rapporto : ... il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez , il direttore di Agi Riccardo Luna e il professore di Economia politica dell'Università di Roma Tor Vergata Gustavo Piga , oltre a Federico Anghelé ...

Allarme tubercolosi in Italia / Vicenza - immigrato malato scappa dal centro di accoglienza : Da Vicenza scatta l'Allarme tubercolosi in tutta l'Italia. Un immigrato malato è scappato dal centro di accoglienza. È stata lanciata l'allerta dal Presidente del consiglio reigonale.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:26:00 GMT)

Perugia - anche Sharper fra i progetti Italiani della Notte Europea dei Ricercatori sostenuti dalla Commissione Europea : ... Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia e Trieste, con un programma biennale per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei Ricercatori attraverso più di 600 attività tra mostre, spettacoli,...

La Notte Europea dei Ricercatori in Italia : ecco i 9 progetti Italiani sostenuti dalla Commissione Europea : Il 28 settembre 2018 si svolgerà in tutta Europa la nuova edizione della Notte Europea dei Ricercatori e l’Italia è il paese nel quale l’iniziativa ha la dimensione più diffusa e varia che fa incontrare nelle strade, nelle piazze e nei siti del patrimonio culturale, nelle università e nei laboratori dei principali istituti di ricerca migliaia di Ricercatori e centinaia di migliaia di persone di ogni età. La Notte dei Ricercatori in Italia è ...

Gabriella Ghermandi dal vivo tra Etiopia e Italia - a Maranello lo spettacolo "Maqueda Tour" : Scrive e interpreta spettacoli di narrazione che rappresenta sia in Italia sia all'estero e conduce laboratori di scrittura creativa nelle scuole, sulla ricerca dell'identità. Ha pubblicato racconti ...