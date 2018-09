Italia | Genova ricorda vittime | ' è nostro groundzero'

Un sistema made in Italy poteva salvare Genova "Ce lo comprano da tutto il mondo - l'Italia ci ignora" : IL CASO/ In tutto il mondo usano la tecnologia di protezione catodica di un'azienda italiana per evitare tragedie come quella di Genova. Peccato che invece, proprio l'Italia, se ne freghi Segui su affaritaliani.it

W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta : Valentina scampata al crollo del ponte Morandi di Genova

Cdm dà il via libera al decreto “urgenze” per Genova - Ischia e Centro Italia : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto “urgenze” – su Genova, Ischia e Centro Italia – e al decreto “concretezza”. Lo dice ai cronisti la ministra per il Sud Barbara Lezzi uscendo da Palazzo Chigi. L'articolo Cdm dà il via libera al decreto “urgenze” per Genova, Ischia e Centro Italia proviene da Il Fatto Quotidiano.

Italia : crollo ponte Genova - 20 indagati - "sapevano dei rischi"

ALItalia/ La strategia della rinascita non passa dal ponte di Genova : ALITALIA va in soccorso di SkyWork a Lugano. Ma dopo i disastri dei 'capitani coraggiosi' ha bisogno di essere ricostruita. Guardando agli Usa.

Genova - appello Assarmatori : Per il Porto d'Italia abbattere i tempi della burocrazia. : Teleborsa, - Per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova arriva un appello anche da Assarmatori , l'associazione che rappresenta il settore della cantieristica navale, che chiede al Governo un ...

Autostrade per l'Italia : "Sul ponte di Genova il Ministero non segnalò alcuna urgenza" : Le indicazioni del Politecnico sui sensori per consentire lo studio di stabilità del viadotto Polcevera erano stati inseriti nel progetto che venne sottoposto a approvazione del Mit il 31 ottobre 2017, progetto che sarebbe stato approvato l'11 giugno 2018. Lo afferma la Autostrade in una nota. "Il parere integrale del Politecnico - conclude la nota -, fu inserito nella documentazione del progetto trasmessa al Mit per approvazione e al ...

Adriano La Regina : 'A Roma come a Genova è l'Italia che cade a pezzi' : come? Cosa suggerirebbe al ministero? «Spiegherei che lavorare per e nei musei è la cosa più semplice di questo mondo, io lo so bene. Invece servono investimenti per difendere i beni che sono fuori ...

Genova è nel caos E Forza Italia stoppa i deliri statalisti M5s : Restituire la normalità alla gente di Genova. Ripristinare al più presto le vie d'accesso alla città. Dare immediato respiro all'economia genovese ma anche a quella Italiana, visto che quello del capoluogo ligure è il secondo porto d'Italia per traffico di merci, dopo Trieste. 'Il governo faccia tutte le sue valutazioni, ma il ...

Sul ponte Morandi di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Tensione con Forza Italia e Lega : Ribaltare il sistema, puntando sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

RISCHIO Italia/ Genova e migranti - le crepe nel Governo fanno vendere i Btp : Sono aumentate le vendite di Btp negli ultimi mesi, un trend che non sembra fermarsi anche a causa delle divisioni che sono sempre più evidenti nel Governo. GIUSEPPE PENNISI (Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:03:00 GMT)VENDITA BTP/ La tattica del Governo per rispondere ai poteri forti dei mercati, di U. BertonePROFEZIA CROLLO PONTE MORANDI/ Le parole di Warren Buffett nel 2006, di G. Passali

Italia : crollo ponte; Toti invita Cristiano Ronaldo a Genova