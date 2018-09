Istat | inflazione agosto +1 | 6%

Pil - Istat conferma : “Nel secondo trimestre crescita rallenta a +0 - 2%”. In agosto inflazione in salita dello 0 - 5% : Nel secondo trimestre 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,2%. L’Istat, nelle sue stime definitive sui conti economici del periodo aprile-giugno, conferma dunque il rallentamento rispetto al primo trimestre prefigurato nella prima stima. Il dato italiano è identico a quello registrato dalla Francia ma inferiore al +0,5% della Germania e al +0,4% del Regno Unito. L’istituto di statistica ha in compenso rivisto al rialzo la ...

Inflazione - Istat : ad agosto sale a 1 - 7% : 11.15 Nel mese di agosto il tasso di Inflazione è salito all'1,7% contro l'1,5% di luglio. Lo rende noto l'Istat precisando che su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,5%. L'accelerazione dell'Inflazione si deve soprattutto ai servizi di trasporto,il cui tasso passa dal +1,7% di luglio al +2,9% di agosto. L'indice Ipca che tiene conto dei saldi segna ad agosto un calo dello 0,1% su base mensile e un aumento dell'1,7% su base annua.

Istat - inflazione all'1 - 5% - salgono i prezzi del carrello della spesa : Aumenta ancora l'inflazione in Italia: a luglio è aumentata all'1,5% su base annua. Un avanzamento rispetto a giugno quando era all'1,3% . Su base mensile, invece l'inflazione è aumentata dello 0,3% , ...

Inflazione - Istat : accelera ancora a luglio e sale a 1 - 5% : Roma, 31 lug., askanews, - L'Inflazione 'accelera ulteriormente'. A luglio, comunica l'Istat, i prezzi al consumo hanno segnato un aumento dell'1,5% su base annua, in accelerazione rispetto all'1,3% ...

Istat - a giugno inflazione a +1 - 3% annuo : 11.55 L'Istat rivede la stima del tasso d'inflazione a giugno,abbassandola all'1,3% La stima preliminare era dell'1,4%. L'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2% sul mese precedente e dell'1%3 su base annua (a maggio era +1%). "L'inflazione cresce nei beni legati maggiormente agli acquisti quotidiani (carburanti,frutta e vegetali freschi), che su base annua salgono del 2,7%,sottolinea l'Istat.Pesa sulla spesa settimanale ...

Inflazione : Istat - a giugno +0 - 2% su mese - +1 - 3% su anno(2) : (AdnKronos) – L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta dello 0,2% in termini congiunturali e dell’1,4% in termini tendenziali (da +1,0 di maggio). La stima preliminare era +1,5%. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dell’1,2% rispetto a giugno 2017. L’Inflazione a giugno, ...

**Inflazione : Istat - a giugno ‘carrello spesa’ -0 - 2% su mese - +2 - 2% su anno** : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano un calo dello 0,2% su base mensile e un aumento del 2,2% su base annua (da +1,7% registrato a maggio). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono dello 0,2% in termini congiunturali e del 2,7% in termini tendenziali (da +2,0% del mese precedente). E’ quanto emerge dalle rilevazioni ...

Inflazione : Istat - a giugno +0 - 2% su mese - +1 - 3% su anno : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – A giugno l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,3% su base annua (in crescita dal +1,0% registrato a maggio). La stima preliminare era +1,4%. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat. L’accelerazione dell’Inflazione si deve prevalentemente ai ...

