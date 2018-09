iPhone XS | XS Max e XR | primo benchmark | il processore A12 Bionic è da record - Data

Quanto dura la batteria di iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr? : iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr sono ufficiali. Tante ottimizzazioni e durata della batteria maggiore rispetto ad iPhone X ed iPhone 8 Plus Quanto dura la batteria di iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Apple ha presentato iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display OLED da 5.8 pollici […]

iPhone XS e XS Max : ricarica wireless migliorata : Gli iPhone dell’ormai scorsa generazione, iPhone 8, 8 Plus e iPhone X, hanno introdotto per la prima volta su un dispositivo Apple la ricarica wireless con una potenza pari a 5 Watt. Tale funzionalità è stata resa possibile grazie all’adozione, da parte di Apple, del vetro come materiale per la costruzione della back cover degli iPhone in questione. Con un successivo aggiornamento di iOS, Apple ha aumentato la la quantità di energia ...

iPhone XR - iPhone XS - XS Max : i tre nuovi iPhone Apple a confronto : Partono oggi 14 settembre i preordini di iPhone Xs e iPhone Xs Max, mentre occorre attendere il 19 ottobre per le prevendite di iPhone XR, il cosiddetto modello economico dei tre anche se parte da ben 889€. Vediamo, ora, differenze e somiglianze tra i tre modelli Apple, quale comprerai? iPhone Xs, Xs Max, XR: i prezzi aumentano Il lancio di iPhone X nel 2017 ha sollevato ancora l’asticella del prezzo dei top di gamma che a loro volta ...

iPhone Xs e Xs Max - in Italia costano di più che negli altri paesi della zona euro : Gli iPhone sono gli stessi, i prezzi no. I nuovi smartphone Xs e Xs Max presentati mercoledì scorso nel quartier generale Apple in California costano più in Italia che negli altri paesi della zona euro. Lo abbiamo constatato dopo aver visitato i negozi online ufficiali dell’azienda nel vecchio Continente. Il motivo? Differente tassazione (in primis) e strategia aziendale. Andiamo con ordine. In Italia iPhone Xs parte da 1.189 euro per la ...

Huawei irride iPhone XS - XS Max e XR e loda l’immobilismo Apple - Mate 20 di un altro pianeta : Huawei sa il fatto suo e ha pensato di denigrare iPhone XS, XS Max e pure XR immediatamente dopo il loro lancio nella presentazione del 12 settembre. Naturale come un competitor parli male dei prodotti concorrenti, fa parte del gioco. Ma l'occasione per il produttore cinese è più che ghiotta per promuovere, al contempo, la nuova linea Huawei Mate 20 in arrivo il prossimo 16 ottobre. Il giudizio di Huawei sui nuovissimi iPhone XS, XS Max e XR ...

Appena partiti i preordini per iPhone XS e XS Max : dettagli acquisto - prezzo e consegna : Pochissimi minuti fa, alle 9 in punto, sono scattati i preordini dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max, come del resto aveva promesso la mela morsicata in occasione della loro presentazione ufficiale il 12 settembre. Come spesso avviene in questi casi, l'Apple Store è andato offline nell'ora antecedente al lancio, in modo tale da aggiornare il proprio catalogo. Poi, all'orario prefissato, tutti pronti per assicurarsi un posto in prima nella ...

Cosa fare del vecchio iPhone se vuoi passare a XR - XS o XS Max : Cosa fare del vecchio iPhone dopo la presentazione dei nuovi modelli ieri sera in occasione del keynote Apple a Cupertino? Molti appassionati del brand della mela morsicata si preparano all’acquisto di uno dei tre nuovi cellulari. Magari passando da una generazione più vecchia o, ce ne sono molti, soltanto dalla precedente. In un caso o nell’altro Cosa farsene del dispositivo prossimo alla pensione? Ieri sera è stata dunque dedicata ...

iPhone XS Max : migliori cover e pellicole di vetro : Ci siamo, iPhone XS Max è ufficialmente il nuovo smartphone top di gamma Apple. Dopo la rottura con il passato messa in atto con iPhone X, a Cupertino si è deciso di continuare a lavorare su questa linea, realizzando un prodotto che va a migliorare le caratteristiche del predecessore ma non ne stravolge le basi. A bordo di iPhone XS Max troverete infatti uno schermo OLED da ben 6.5”, mentre sotto la scocca è presente il nuovissimo ...

iPhone Xs Max Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : iPhone Xs Max è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. iPhone Xs Max Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato iPhone Xs Max? Stai pensando di Comprare iPhone Xs Max? In entrambi i casi, ottima […]

iPhone XS vs iPhone XS Max vs iPhone Xr : Il Confronto : Mettiamo a Confronto i nuovi iPhone, XS, XS Max e Xr per aiutarvi a decidere quale nuovi iPhone comprare iPhone XS vs iPhone XS Max vs iPhone Xr: Il Confronto I nuovi iPhone sono finalmente tra noi, iPhone Xs, Xs Max e Xr sono i tre nuovi smartphone della casa della mela morsicata e che […]

Tech - Apple presenta i nuovi iPhone XS e XS Max : news 13/9 : Ieri la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone della Apple, presso lo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Le novità riguardano i due nuovi melafonini e il nuovo Apple Watch che riesce persino a fare l’elttrocardiogramma. Apple presenta oggi i nuovi device di ultimima generazione: iPhone XS e XS Max L’inizio dell’evento Apple di ieri, 12 Settembre 2018, è iniziato in stile Mission Impossible. Lo show si è svolto come di consueto ...

