iPhone XR | iPhone XS | XS Max | i tre nuovi iPhone Apple a confronto

Nuovi iPhone e strategie di Apple : l'intervista a Carolina Milanesi : Ci sono novità anche sul fronte della Watch Series, che ha fatto parlare il mondo soprattutto grazie all'integrazione della possibilità di effettuare un elettrocardiogramma dal polso. Come giudichi ...

iPhone Xs e Xs Max - in Italia costano di più che negli altri paesi della zona euro : Gli iPhone sono gli stessi, i prezzi no. I nuovi smartphone Xs e Xs Max presentati mercoledì scorso nel quartier generale Apple in California costano più in Italia che negli altri paesi della zona euro. Lo abbiamo constatato dopo aver visitato i negozi online ufficiali dell’azienda nel vecchio Continente. Il motivo? Differente tassazione (in primis) e strategia aziendale. Andiamo con ordine. In Italia iPhone Xs parte da 1.189 euro per la ...

Come passare video da PC a iPhone : “Come faccio a passare i video da PC a iPhone?”, questa è la domanda che si pongono quasi tutti gli utenti che acquistano un iPhone. Uno dei difetti principali di un iPhone è l’impossibilità di passare video da PC a iPhone in maniera diretta. Infatti, non è possibile attuare lo stesso procedimento degli smartphone Android, il quale consiste nel collegare lo smartphone e spostare i file nelle cartelle adatte. Tuttavia, sono ...

Quale iPhone scegliere : guida ai modelli Apple : Apple è senza dubbio una delle aziende di maggior successo nel mondo mobile. Purtroppo i prodotti non sono economici, questo lo sapete bene, quindi se siete intenzionati ad acquistarne uno probabilmente vi starete chiedendo Quale iPhone scegliere. Rispetto al passato, quando il modello presentato era unico, la scelta era necessariamente unica. Adesso, con l’introduzione della variante Plus e la possibilità di reperire facilmente un modello ...

Scopri se puoi installare iOS 12 sul tuo iPhone iPad iPod touch Apple : Passare a iOS 12 ma il tuo iPhone iPad o iPod è compatibile ? Il nuovo software Apple sarà disponibile il 17.09 e sicuramente sei pronto a scaricarlo ma... iOS 12 può essere installato sul tuo iPhone ?

iPhone XS Wallpaper Download Sfondo Originale : iPhone XS: scarica in anteprima gli sfondi stock e i Wallpaper ufficiali del nuovo smartphone | Download Wallpaper Stock Ufficiali iPhone XS iPhone XS Wallpaper HD Voglia di iPhone XS? Ecco tutti i Wallpaper ufficiali da scaricare gratis in HD. Sei sempre alla ricerca del Wallpaper più bello, particolare ed alla massima risoluzione per il […]

Huawei irride iPhone XS - XS Max e XR e loda l’immobilismo Apple - Mate 20 di un altro pianeta : Huawei sa il fatto suo e ha pensato di denigrare iPhone XS, XS Max e pure XR immediatamente dopo il loro lancio nella presentazione del 12 settembre. Naturale come un competitor parli male dei prodotti concorrenti, fa parte del gioco. Ma l'occasione per il produttore cinese è più che ghiotta per promuovere, al contempo, la nuova linea Huawei Mate 20 in arrivo il prossimo 16 ottobre. Il giudizio di Huawei sui nuovissimi iPhone XS, XS Max e XR ...

iPhone XS Wallpaper Download Sfondo Originale : iPhone XS: scarica in anteprima gli sfondi stock e i Wallpaper ufficiali del nuovo smartphone | Download Wallpaper Stock Ufficiali iPhone XS iPhone XS Wallpaper HD Voglia di iPhone XS? Ecco tutti i Wallpaper ufficiali da scaricare gratis in HD. Sei sempre alla ricerca del Wallpaper più bello, particolare ed alla massima risoluzione per il […]

Non solo iPhone : ecco tutti gli smartphone in arrivo entro fine anno : (Foto: In DIGI) Chi pensava che con il lancio di iPhone XS, XS Max e XR la stagione dei nuovi smartphone fosse giunta al termine si sbaglia di grosso. Come avevamo anticipato pochi giorni fa, fior di produttori hanno intenzione di mettere a frutto i rimanenti mesi dell’anno con lanci di non secondaria importanza, e i prossimi due mesi in particolare si annunciano bollenti. ecco tutte le date che gli appassionati del settore faranno meglio ...

Apple aggiorna i costi per la sostituzione della batteria degli iPhone fuori garanzia : A seguito del battery-gate, un grande bacino di utenti con iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE ha riscontrato un deterioramento delle prestazioni dei propri iDevice. Questo dopo l’aggiornamento ad iOS 10.2.1 poichè, con quest’ultimo aggiornamento, Apple introdusse un nuovo sistema per la gestione energetica durante i picchi di lavoro. Apple fu costretta a rilasciare questo update a seguito delle numerose ...

Appena partiti i preordini per iPhone XS e XS Max : dettagli acquisto - prezzo e consegna : Pochissimi minuti fa, alle 9 in punto, sono scattati i preordini dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max, come del resto aveva promesso la mela morsicata in occasione della loro presentazione ufficiale il 12 settembre. Come spesso avviene in questi casi, l'Apple Store è andato offline nell'ora antecedente al lancio, in modo tale da aggiornare il proprio catalogo. Poi, all'orario prefissato, tutti pronti per assicurarsi un posto in prima nella ...

iPhone XS e XR - 5 motivi per (non) comprarli : Passano gli anni, ma ogni volta che Tim Cook sale sul palco (dello Steve Jobs Theater, in questo caso) è un evento, una sorta di cerimonia sempre uguale e sempre diversa, in grado di fare notizia, non solo per quanto riguarda la tecnologia. Come testimoniano i risultati del business, anche senza il suo fondatore, Apple è un brand globale e strutturato, è l’azienda da “mille miliardi di dollari” che tutti provano a imitare. Detto questo, però, ...

Cosa fare del vecchio iPhone se vuoi passare a XR - XS o XS Max : Cosa fare del vecchio iPhone dopo la presentazione dei nuovi modelli ieri sera in occasione del keynote Apple a Cupertino? Molti appassionati del brand della mela morsicata si preparano all’acquisto di uno dei tre nuovi cellulari. Magari passando da una generazione più vecchia o, ce ne sono molti, soltanto dalla precedente. In un caso o nell’altro Cosa farsene del dispositivo prossimo alla pensione? Ieri sera è stata dunque dedicata ...

Come vendere iPhone : Ogni anno Apple organizza un evento di presentazione in cui annuncia l’ultima generazione di iPhone. Sono davvero tanti gli utenti che decidano di aggiornare il proprio melafonino alla nuova versione per restare al passo con i tempi. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida molto interessante in cui vi sveliamo Come vendere iPhone tramite dei siti Web che permettono di fare ciò in pochi e semplici passaggi. Non perdiamoci ...