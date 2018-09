Inter | Spalletti con il dubbio Keita-Icardi contro il Parma

Inter-Parma - Spalletti in conferenza stampa LIVE : LIVE 14:16 14 set Via con le domande: Come sta il gruppo? Icardi gioca? "Abbiamo trovato tutto quello che avevamo lasciato. Per quanto riguarda la formazione c'è da vedere la reazione e valutare i ...

Inter - Spalletti blinda Handanovic : Mino Raiola avrebbe offerto Alphonse Areola : Uno degli elementi fondamentali per l'Inter e la per la conquista della Champions League della scorsa stagione è stato sicuramente il portiere sloveno, Samir Handanovic, più volte il migliore in campo. Questa stagione, però, non è cominciata nel migliore dei modi con le incertezze mostrate nella seconda partita di campionato, contro il Torino, che hanno contribuito in maniera determinante al pareggio finale per 2-2. Giocate che lo hanno fatto ...

Inter - Spalletti ritrova i Nazionali e spera in Icardi : Icardi è in dubbio, Keita scalpita per giocare ancora come centravanti, Vrsaljko si è presentato ad Appiano Gentile e non ha avuto problemi nella corsa, nonostante il problema al ginocchio sinistro ...

Inter - contro il Parma Spalletti potrebbe affidarsi a Keita in attacco : La quarta giornata di campionato si aprira' sabato 15 settembre con l'anticipo delle ore 15 tra Inter e Parma [VIDEO], che scenderanno in campo allo stadio Meazza che si preannuncia quasi tutto esaurito, con oltre cinquantamila spettatori. Gara importante per entrambe le squadre visto che i nerazzurri cercano continuita' dopo la prima vittoria in campionato ottenuta prima della sosta, allo stadio Dall'Ara contro il Bologna, mentre i ducali ...

Inter - Spalletti ha bisogno di una punta. Col Parma calerà il jolly Keita : Keita Baldé, attaccante dell'Inter. Afp Il giorno della presentazione in nerazzurro Keita Balde era stato chiaro: "La mia posizione preferita? Le posso fare tutte e quattro in attacco, ma giocherò ...

Inter : Spalletti - Perisic - Icardi e le fasce. Tocca a Vrsaljko sbloccare il gioco : Il progetto, come spiega Valerio Clari nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, coinvolge in prima persona Sime Vrsaljko, che con i cross , più la difesa, ha costruito un Mondiale memorabile.

Rafinha lascerà il Barcellona - c'è l'Inter : Spalletti pensa come schierarlo (RUMORS) : Uno dei giocatori più importanti tra le file dell'Inter lo scorso anno per il conseguimento dell'obiettivo di qualificarsi in Champions League è stato il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara. Arrivato in prestito dal Barcellona a gennaio, il giocatore si è subito integrato bene sia all'Interno della squadra che nella città meneghina, ma i nerazzurri non hanno potuto esercitare il diritto di riscatto fissato a trentotto milioni di euro a causa ...

Inter - Suning e Spalletti programmano il mercato : Modric o Rafinha per gennaio (RUMORS) : L'Inter ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro il Bologna prima della sosta e questo gli ha permesso di agganciare la Roma in classifica e accorciare il distacco dal Napoli, che ora è a due punti. Ma la societa' nerazzurra avrebbe cominciato a pianificare gia' le prossime mosse di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio tecnico, Luciano Spalletti. Il colosso Suning, infatti, vuole continuare il ...

Inter - Icardi resta in ritiro con l’Argentina : Spalletti preoccupato : Se Lautaro Martinez rientrerà presto in Italia per effettuare delle visite che stabiliranno l’effettiva entità dell’infortunio al polpaccio, invece Mauro Icardi, in accordo con lo staff dell’Argentina, è rimasto in ritiro con l’Albiceleste. La Nazionale attualmente guidata da Scaloni è attesa da un duplice impegno negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia. Spalletti attende e incrocia le dita: l’attaccante ...

Inter - Spalletti sorride : Nainggolan e D'Ambrosio lavorano con il gruppo : Molti dei calciatori nerazzurri sono in giro per il mondo, al lavoro con le rispettive nazionali. Ma da Appiano Gentile arrivano buone notizie, soprattutto per quanto riguarda gli infortunati. Hanno ...

Sassuolo - Squinzi : 'Boateng un fenomeno. Vittoria sull'Inter? A Spalletti dico che...' : Giorgio Squinzi , patron del Sassuolo , parla a la Gazzetta dello Sport : 'La Vittoria con l'Inter? Spalletti mi aveva detto che non avrei trovato spazio per un'altra targa. Come no. Sassuolo secondo per errore? Nessun errore, siamo noi l'anti Juve . Scherzo ...

L'Inter al primo giro di boa : Perisic la certezza - Nainggolan il leader. Ma a Spalletti manca ancora Icardi : Dopo le prime tre giornate, arrivati alla sosta per le Nazionali, ecco cosa va e cosa non va tra i nerazzurri

Inter - Spalletti/ Dopo la vittoria a Bologna : "Squadra importante ma non tutti sono al top" : Le parole dell'allenatore nerazzurro, Luciano Spalletti, Dopo la vittoria della sua Inter sul campo del Bologna: "Ho un gruppo importante, anche se non siamo al massimo".(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:39:00 GMT)

Tre punti rilanciano l’Inter di Spalletti : I nerazzurri hanno battuto il Bologna 3-0 in uno degli anticipi della terza giornata del campionato di serie A giocata