Inter | quasi | al completo per la sfida al Parma Spalletti | Servirà il

Maltempo nel Veronese : 700 mm in 2 ore - quasi 300 richieste di Intervento a Protezione Civile e Vigili del fuoco : Sono quasi 300 le richieste di intervento arrivate alla Protezione Civile e ai Vigili del fuoco del Veronese a seguito dei nubifragi che da ieri pomeriggio hanno colpito Verona, la Valpolicella e una decina di comuni dell’Est e dell’Ovest Veronese. In alcune fasce del territorio scaligero sono precipitate autentiche ‘bombe d’acqua’ che hanno scaricato fino a 170 millimetri di pioggia in due ore, ingrossando pericolosamente i corsi ...

Revisione contabile : quasi l’Intero mercato è nelle mani delle «Big Four». E qualcosa non funziona : Kpmg, EY, Deloitte o PwC passano al vaglio il 99 per cento delle società dell'indice S&P 500 e il 98 per cento di quelle del Ftse 350. L'esistenza di quattro società di auditing enormi come queste potrebbe far passare l'idea che la scelta ci sia, seppure non molto ampia. In pratica, però, dicono gli osservatori, anche questa è pura illusione......

Morbillo - Europa 2018 : in sei mesi quasi doppio delle infezioni dell'Intero 2017 : ... un rischio aumentato? Mamma Neanderthal, papà denisoviano Lanciato il satellite Aelous: studierà i venti Tra le rampe dello spazioporto: il foto-reportage Home - SCIENZA - Salute Morbillo, Europa ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tanti giovani Interessanti per l'Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Il nove volte campione del mondo sembra più in forma ora rispetto a qualche anno fa, ma per sua sfortuna non è assecondato da una M1 che è lontana in fatto di prestazioni rispetto a Ducati e Honda. ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tanti giovani Interessanti per l’Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Dopo aver tagliato la boa di metà stagione nel MotoMondiale è tempo di fare un primo bilancio per quanto riguarda i colori italiani. Sono 26 i piloti che hanno preso il via ad almeno una gara in questo 2018, nelle tre classi (manca all’appello la wild card Michele Pirro che, al Mugello, non ha potuto correre dopo il terribile incidente nel corso delle prove libere) e, chi più chi meno, si sono distinti in queste prime 11 tappe del ...

Si è concluso il Festival Internazionale delle Orestiadi di Gibellina 2018 : record di pubblico dal 1994 con quasi 6 mila spettatori. : ... andato in scena sabato 11 agosto al Cretto di Burri, per un totale di quasi 6 mila spettatori – record di presenze dal 1994 - che hanno assistito ai 18 spettacoli in programma. "Un'edizione davvero '...

Inter-Keita - è quasi fatta : le cifre dell’affare che porterebbero il senegalese (di nuovo) in Italia : Baldè Keita vicino a firmare per l’Inter, dopo appena un anno al Monaco il senegalese potrebbe tornare in Italia Dopo il mancato acquisto di Vidal, volato a Barcellona, l’Inter torna sul mercato in maniera prepotente. Ausilio è sceso in campo per portare a Milano Baldè Keita. Il senegalese, con passaporto spagnolo, potrebbe essere un’altra pedina della squadra di Spalletti al via del campionato. Vicinissimo è infatti ...

Calciomercato Inter - inserimento del Barcellona su Vidal : quasi sfumato l’arrivo del cileno per i nerazzurri : La società di Suning rischia di veder sfumare Arturo Vidal, sul cileno infatti si è inserito a sorpresa il Barcellona che potrebbe chiudere a breve Le sorprese sul mercato sono sempre dietro l’angolo, ne sa qualcosa la Roma che ha visto sfumare Malcom poco prima della sua partenza verso l’Italia. LaPresse/EFE Questa volta potrebbe essere l’Inter a rimanere scottata, perdendo Arturo Vidal. Sul cileno infatti si è inserito ...

Tre non funziona? Down in quasi tutta Italia e disservizi per Internet - SMS e chiamate : Si stanno moltiplicando a dismisura le segnalazioni di disservizi che vedono coinvolto l'operatore Tre e perciò sappiate che non siete i soli a riscontrare problemi di navigazione Internet questa mattina. L'articolo Tre non funziona? Down in quasi tutta Italia e disservizi per Internet, SMS e chiamate proviene da TuttoAndroid.

Inter - boom di abbonati : disponibilità quasi terminate : Il trend è in crescita, il dato resta lo stesso: anche per la prossima stagione, l'Inter farà registrare presenze da record allo stadio. In questo senso, la società ha comunicato oggi che la campagna ...

Incendi - Vigili del Fuoco : da giungo quasi il 70% di Interventi in meno : Incendi boschivi: quasi 70% in meno gli interventi dei Vigili del Fuoco rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dal 15 giugno al 26 luglio 2018 sono stati 15.432 contro 49.321, con 104 missioni Canadair contro 921. Lo scrivono i Vigili del Fuoco su Twitter ricordando a tutti – con lo slogan Non bruciare l’estate – di prestare sempre la massima attenzione. L'articolo Incendi, Vigili del Fuoco: da giungo quasi il 70% di ...

I tifosi dell'Inter entusiasti : campagna abbonamenti da urlo - Meazza quasi sold out : I tifosi dell' Inter , storicamente, sono sempre stati molto attaccati alla squadra sia nei momenti brutti che in quelli belli. La passata stagione è stata emozionante, esaltante a tratti, ...

Firenze. 63 Interventi e quasi 1.700 articoli sequestrati dalla Polizia Municipale : Proseguono gli interventi di contrasto all’abusivismo commerciale della Polizia Municipale. Tra venerdì e domenica scorsi, gli agenti del Reparto Antidegrado sono