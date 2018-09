Inter | Keita dovrebbe essere in campo contro il Parma

Inter - contro il Parma Spalletti potrebbe affidarsi a Keita in attacco : La quarta giornata di campionato si aprira' sabato 15 settembre con l'anticipo delle ore 15 tra Inter e Parma [VIDEO], che scenderanno in campo allo stadio Meazza che si preannuncia quasi tutto esaurito, con oltre cinquantamila spettatori. Gara importante per entrambe le squadre visto che i nerazzurri cercano continuita' dopo la prima vittoria in campionato ottenuta prima della sosta, allo stadio Dall'Ara contro il Bologna, mentre i ducali ...

Inter - la sfida di Keita : 'Posso fare 15-20 gol a stagione' : Lo ha detto Keita Balde, attaccante dell' Inter , ai microfoni di Sky Sport: ' Provo sempre a sfruttare mie qualità al massimo, così va bene per la squadra. Abbiamo un grandissimo gruppo di ...

Keita : 'L'Inter è una squadra forte. Sono un attaccante da 15-20 gol' : A Sky Sport, Baldé Keita , attaccante dell'Inter, ricorda come il Parma, prossima avversaria dei nerazzurri, valga per lui dolci ricordi visto che contro i ducali realizzò il suo primo gol con la Lazio: '...

Inter - Keita scommette su se stesso : "Posso fare 15-20 gol a stagione" : Il nuovo giocatore dell'Inter ha speso belle parole per i suoi compagni: "Abbiamo un grandissimo gruppo di bravissimi ragazzi - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ed è davvero un piacere essere ...

Inter - Spalletti ha bisogno di una punta. Col Parma calerà il jolly Keita : Keita Baldé, attaccante dell'Inter. Afp Il giorno della presentazione in nerazzurro Keita Balde era stato chiaro: "La mia posizione preferita? Le posso fare tutte e quattro in attacco, ma giocherò ...

Inter - guarda Keita : grande gol col Senegal - ma la difesa avversaria non “brilla” [VIDEO] : Keita Baldè pronto a regalare gioielli del genere anche all’Inter, intanto si diverte con la Nazionale grazie a difese ballerine Keita Baldè autore di una bella rete col suo Senegal. Certo, va detto che la retroguardia del Madagascar non è certo quella di una big europea, ma i gol vanno sempre fatti. Il calciatore dell’Inter ha preso palla nella sua metà campo, portando palla sino al limite dell’area prima di scagliare un ...

Inter - si comincia a pensare al futuro di Keita : riscatto possibile : L'ultimo acquisto dell'Inter nella sessione estiva calciomercato è stato quello dell'attaccante senegalese, Keita Baldé, arrivato in prestito oneroso da cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a trentaquattro milioni. Un colpo importante per la società nerazzurra che già lo scorso anno aveva seguito a lungo il giocatore prima che la Lazio decidesse di cederlo al club francese per quaranta milioni di euro. I nerazzurri, comunque, ...

Diretta/ Bologna Inter (risultato live 0-0) streaming video e tv : Keita manca il vantaggio : Diretta Bologna Inter, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al Dall'Ara si affrontano due squadre che non hanno iniziato bene la Serie A(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:26:00 GMT)

Bologna-Inter La Diretta dalle 18 Debutto di Nainggolan - Icardi fuori : c'è Keita : L'inizio di campionato non è stato certo quello atteso dai tifosi dell'Inter, che sognavano sin da subito di essere protagonisti nelle zone alte. Un solo punto invece conquistato nelle prime due gare ...

Keita : “da sempre affascinato dall’Inter” : “La storia di questo club mi ha sempre affascinato, l’Inter è una squadra che mi è sempre piaciuta sin da bambino. Quando hai la possibilità di venire all’Inter, non è difficile scegliere di accettare. Al Monaco sono stato benissimo ma ringrazio il club nerazzurro per lo sforzo che ha fatto portarmi qui. La Serie A è un campionato difficile, che già conosco e nel quale potrò ulteriormente crescere”. Sono le parole ...

Inter - Keita : "Per Spalletti disposto a giocare pure in difesa" : "Non ci ho pensato un attimo, quando ti capita un'offerta come quella dell'Inter la scelta diventa semplice". Keita si presenta: sorrisi e maglia numero 11, vicino al direttore sportivo Piero Ausilio. ...

Inter - KEITA : "SONO QUI PER GIOCARE"/ Il dubbio di Spalletti : titolare contro il Torino domenica? : INTER, KEITA: "Sono qui per giocare". Ultime notizie, conferenza stampa di presentazione per l'ex Monaco: "Scelta non difficile quando chiamano i nerazzurri"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:36:00 GMT)

Inter - Keita si presenta : “E’ stato facile dire sì. Ringrazio Spalletti” : Keita SI presenta- Prime parole da nerazzurro per Keita, presentatosi oggi in conferenza stampa. Una scelta facile e immediata. Dopo una breve parentesi al Monaco, esperienza decisamente negativa, Keita è pronto a calarsi totalmente nella sua nuova avventura in Serie A. “facile dire sì all’Inter…” “Quando hai un’offerta da un club come l‘Inter non è una […] L'articolo Inter, Keita si presenta: ...

Keita : 'La Juve non fa paura. Qui con de Vrij? Vogliamo scrivere la storia dell'Inter' : L'ultimo acquisto dell' Inter , Balde Keita , ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport : 'Qui ho trovato un grandissimo clima, molto buono per lavorare. Sono tutti a disposizione, fa piacere essere qui e si va avanti. Se ho detto 'scusate il ritardo' al mio arrivo? Nel calcio ...