Inter Cagliari Primavera Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live

Traffico Internazionale di droga dall’Afghanistan a Cagliari tramite la Germania : Una brillante operazione della Polizia di Stato di Cagliari ha permesso di porre fine ad un Traffico internazionale di stupefacenti.

Cagliari - morta 64enne che ha ucciso i due figli disabili/ Mandas - condizioni precipitate dopo l'Intervento : Cagliari, donna uccide i due figli disabili poi tenta il suicidio. Ultime notizie, dramma famigliare verificatosi nelle scorse ore a Mandas, in Sardegna: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:25:00 GMT)

Basket. "City of Cagliari" : tutto pronto per il torneo Internazionale : A scandirlo l'assessore alla Pubblica istruzione, Sport e Politiche giovanili Yuri Marcialis, che alla conferenza stampa di presentazione dell'evento ospitata stamani al T-hotel ha parlato anche di '...

Sassuolo - Di Francesco : 'Inter bella partita - ma occhio al Cagliari ferito' : Federico Di Francesco , attaccante del Sassuolo , parla a Sky Sport prima della sfida col Cagliari : 'Sicuramente contro l'Inter è stata una bella partita, ma noi dobbiamo pensare al presente. Oggi è dura, ma vogliamo fare un'altra partita per bene contro un'...

Serie A - 1^ giornata : Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari - ride l’Empoli : Dzeko FA volare LA ROMA- In attesa di Atalanta-Frosinone, 1^ giornata di Serie A che va in archivio. Roma sbanca Torino grazie ad un gol di Dzeko all’ultimo respiro. Super gol dell’attaccante bosniaco: sinistro al volo ad incrociare sul palo lontano della porta difesa da Sirigu. Primi tre punti per i giallorossi, primo passo falso […] L'articolo Serie A, 1^ giornata: Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari, ...

Serie A 2018-2019 - risultati prima giornata e classifica : crollo Inter col Sassuolo - vincono le altre big - ok SPAL e Cagliari : Serata con quattro partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Oltre alla sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo (decide Berardi su calcio di rigore), si sono materializzate due vittorie e un pareggio. L’Empoli ha sconfitto il Cagliari per 2-0: al 14′ Krunic insacca il cross deviato di Zajc, al 52′ il gol di Caputo che concretizza ancora l’invito di Zajc. La SPAL ha vinto il derby col Bologna ...

DIRETTA/ Cagliari-Atletico Madrid (risultato live 0-1) streaming video e tv : Intervallo (amichevole) : DIRETTA Cagliari Atletico Madrid: info streaming video e tv della partita amichevole di gran lusso in programma oggi mercoledi 8 agosto alla Sardegna Arena. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:47:00 GMT)

Maltempo - bomba d'acqua su Cagliari e hInterland : Cagliari. Una bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio a Cagliari e nell'hinterland. Nel giro di un'ora dopo un'accentuata catena di fulmini, un muro di pioggia ha colpito il capoluogo e i ...

Calciomercato Inter – Pinamonti sblocca l’affare Barella : ecco come Ausilio proverà a convincere il Cagliari : Torna di moda il nome di Barella per il Calciomercato dell’Inter: per assicurarsi il centrocampista del Cagliari i nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Pinamonti Inter molto attiva sul mercato. La società milanese è stata una delle squadre italiane che ha operato di più, nonchè in maniera migliore, particolarmente sul fronte acquisti. Dopo gli importanti arrivi di De Vrij, Nainggolan e Lautaro Martinez su tutti, l’Inter ...

Cagliari - Giulini conferma : “Difficile trattenere Barella - ha tre richieste”. Futuro all’Inter? : DIFFICILE trattenere Barella- Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, intervenuto dai ritiro rossoblù a Pejo, e come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il presente e il Futuro del Cagliari. Focus sul nuovo stadio e importanti indiscrezioni anche sul fronte mercato. Il presidente ha […] L'articolo Cagliari, Giulini conferma: “Difficile ...

Caldo - allerta a Cagliari : decine di Interventi del 118 : Sono già decine gli interventi effettuati dai medici del 118 a Cagliari e nell’hinterland a causa del Caldo torrido. Il capoluogo sardo è tra le 8 città per le quali il ministero della Salute ha segnalato l’allerta. In generale è una giornata da bollino rosso per tutta la Sardegna: la Protezione civile, infatti, proprio per le altre temperature, ha emesso un bollettino per alto rischio di incendi. Sul fronte del Caldo, secondo i ...