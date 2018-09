Inter | Brozovic cambia look ed i compagni lo distruggono | “mettiti un cappellino” FOTO

Inter - si lavora al rinnovo di Brozovic : E’ rientrato in anticipo dalle vacanze post-Mondiale perchè vuole essere pronto fin da subito per la sua Inter. L’anno scorso, Spalletti gli ha trovato l’habitat ideale a centrocampo permettendogli di ritagliarsi il suo spazio anche nella Croazia, che in mezzo può contare su gente come Modric e Rakitic. Brozovic è ormai un titolare inamovibile dell’undici nerazzurro e sarà indispensabile nella campagna europea ...

Inter - si lavora al rinnovo di Brozovic : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Inter è al lavoro per rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic , attualmente in scadenza nel 2021. I nerazzurri vorrebbero rimuovere la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, mentre il ...

Probabili formazioni / Inter Torino : chi insieme a Brozovic? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Torino: Diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. A San Siro tanti ex, a cominciare dall'allenatore granata Walter Mazzarri(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:48:00 GMT)

Brozovic - uomo squadra e leader : è lui il Modric dell'Inter : Regista dai piedi buoni, ha fatto valere la sua qualità anche in nazionale, al fianco di Modric, a un passo dalla conquista del mondo. Un po' come il Mignolo col Prof. L'Inter voleva ricomporre il ...

Probabili formazioni / Sassuolo Inter : attenti a Brozovic! Diretta tv - orario - notizie live : Probabili formazioni Sassuolo Inter: Diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia sugli schieramenti e i titolari per il match al Mapei Stadium (Serie A 1^ giornata)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:05:00 GMT)

Inter - Brozovic guida : di corsa inseguendo Modric : Se poi Luka non sarà accontentato, ci sarà comunque un vice-campione del mondo alla guida. Marcelo Brozovic era appena arrivato dalle vacanze quando Spalletti gli ha consegnato le chiavi del ...

Inter - Perisic-Brozovic-Vrsaljko : 'Chi manca?'. E Modric mette il like... : ROMA - Anche se le ultimissime da Madrid non sembrerebbero particolarmente incoraggianti, con Florentino Perez disposto a qualsiasi sacrificio pur di non rinunciare al 'cervello' della propria squadra,...

MODRIC ALL'Inter?/ Ultime notizie : il croato del Real Madrid apre e Brozovic sui social... : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Modric-Inter? Brozovic manda segnali sui social : tifosi impazziti! : Brozovic e Modric farebbero una coppia da urlo in mezzo al campo, l’Inter sogna il colpaccio dal Real Madrid, intanto Brozo manda ‘messaggi’ “Se porti Modric a Milano, sostituiamo la Madonnina sul duomo e mettiamo una tua statua”, a Brozovic piace questo elemento. Un ‘like’ galeotto è solo il primo dei segnali social che Marcelo Brozovic ha mandato in merito alla trattativa che potrebbe portare Modric ...

VRSALJKO ALL’Inter/ Ultime notizie - è fatta : il saluto di Brozovic. Assalto a Vidal per una top11 da scudetto : VRSALJKO all'Inter? Ultime notizie, accordo con l'Atletico Madrid chiuso: il terzino potrebbe essere a Milano già questa sera, domani le visite mediche di rito.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Brozovic e i suoi fratelli : i croati del progetto Inter : MILANO - Clausole di mezza estate e progettualità in salsa croata: va così, all'Inter che si è fatta bastare un Mondiale per tracciare buona parte del futuro. A cominciare da Marcelo Brozovic , che ...

Brozovic - il suo agente avverte l'Inter : 'C'è chi può pagare la clausola rescissoria' : Marcelo Brozovic è sicuramente uno dei punti di ripartenza importanti dell'Inter 2018/2019 [VIDEO]. Saldamente legato da un contratto che scadra' nel 2021, il giocatore dovrebbe essere tra i perni della formazione titolare nerazzurra della prossima stagione. Il suo agente apre alla possibilita' che possa rinnovare ulteriormente il suo legame con il club milanese, ma non esclude nel contempo che ci possa essere qualche altra societa' sulle sue ...

Mondiali - da Bergomi a Perisic-Brozovic : record incredibile per l’Inter : I Mondiali in Russia stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena, cresce sempre di più l’attesa per l’ultimo atto, di fronte Francia e Croazia, due squadre che possono considerarsi una sorpresa per quanto visto nella competizione. La sfida è pronta a mettere di fronte da una parte Mbappé-Griezmann e Pogba, dall’altra parte Modric-Perisic e Mandzukic. Altro motivo di grande interesse riguarda l’Inter, in ...

Inter - c'è la finale di Perisic e Brozovic : Spalletti può annullare l'allenamento : Secondo La Gazzetta dello Sport , l'allenatore sta valutando l'idea di cancellare l'allenamento di domenica pomeriggio per permettere ai suoi giocatori di fare gruppo supportando i due croati, ...