Infiniti QX50 un LuxurySuv che non passa inosservato

laragnatelanews

: Test drive: 2019 Infiniti Q50 sensory - GuelphInfiniti : Test drive: 2019 Infiniti Q50 sensory -

(Di venerdì 14 settembre 2018), è un Suv che per eleganza e ricercatezza delle linee e delle rifiniture, dei singoli dettagli, conquista al primo sguardo. Compatto nelle forme è originale e decisamente differente dalla maggior parte dei SUV circolanti. Sappiamo che l’origine dell’è Nissan, quindi non possiamo che essere certi della base da cui si è partiti. Andiamo con ordine. Forma e design sono già state svelate lo scorso anno all’Auto Show di Los Angeles conquistando i consensi e apprezzamenti degli addetti ai lavori. Un motivo – in particolare – il propulsore, unico e innovativo. Laarriverà sulle nostre strade nel mese di settembre 2018. E’ un modello che segna un passo decisivo, importante per il marchio Luxury giapponese. Il motore è 2 litri turbo a rapporto di compressione variabile – e consentirà di avere una maggiore potenza ...