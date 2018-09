Incidenti | scontro tra pullman turisti e camion nel Bresciano | un morto

Incidenti : scontro fra auto e tir nel Milanese - un morto : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Un uomo è morto nello scontro fra un'auto e un tir a Vanzaghello, in provincia di Milano, sulla strada statale 336 dell'aeroporto di Malpensa. La strada è temporaneamente chiusa e il traffico è regolato con indicazioni sul posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Incidenti stradali : scontro nel Foggiano - morti tre braccianti : E' di tre morti e diversi feriti il bilancio provvisorio di uno scontro tra un furgone che trasportava braccianti ed un Tir, sulla SS 16 tra Foggia ed Apricena. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero cittadini stranieri che tornavano dai campi dopo aver raccolto pomodori, che viaggiavano a bordo di un furgone assieme ad altri compagni di lavoro. L'impatto del furgone contro il Tir che trasportava le cassette di pomodori ...

VENEZIA - 3 MORTI IN Incidenti IN LAGUNA/ Ultime notizie - scontro motoscafo-barchino : "situazione peggiorerà" : VENEZIA, scontro motoscafo-barca di pescatori: due MORTI e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in LAGUNA, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 13:28:00 GMT)

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, che ...

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, ...

Incidenti : sulla A4 tra Padova Est e bivio A57 scontro tra due auto e una moto : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – Un incidente in carreggiata est (direzione Trieste) della A4 ha coinvolto poco prima delle 14.40 una moto e due auto al chilometro 369, in territorio di Vigonza. Apparentemente non si registrano feriti gravi. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, con la Polstrada, i soccorsi meccanici e 4 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale.Attualmente ...

Incidenti : sulla A4 tra Padova Est e bivio A57 scontro tra due auto e una moto : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - Un incidente in carreggiata est (direzione Trieste) della A4 ha coinvolto poco prima delle 14.40 una moto e due auto al chilometro 369, in territorio di Vigonza. Apparentemente non si registrano feriti gravi. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, con la Polstrada,