In Duomo a Torino l' omaggio a Sergio Marchionne

L'addio a Marchionne : centinaia di dipendenti Fca da tutta Italia in Duomo a Torino : centinaia di dipendenti da tutta Italia a rappresentare tutti gli stabilimenti. I vertici del gruppo, a partire dal presidente di Fiat Chrysler John Elkann e dall'amministratore delegato Mike Manley. ...

Addio a Marchionne : venerdì 14 solenne messa di commemorazione al Duomo di Torino : Torino - Sarà ricordato venerdì prossimo, 14 Settembre, nel Duomo di Torino, con una commemorazione pubblica in programma alle ore 11, Sergio Marchionne, ex Amministratore Delegato di...

Sergio Marchionne è sepolto in Canada : il 14 settembre la cerimonia al Duomo di Torino : Il manager italo canadese Sergio Marchionne sarebbe stato cremato e trasportato nel cimitero canadese dalla sua compagna già nei giorni successivi alla sua morte. Le cerimonie pubbliche sono in programma in Italia il prossimo 14 settembre nel Duomo di Torino, e negli Usa a Detroit il 27 settembre.Continua a leggere

Torino - in Duomo il 14 settembre la commemorazione di Marchionne : Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, scomparso la settimana scorsa dopo oltre 14 anni di attività all'interno del gruppo, sarà ricordato il prossimo 14 settembre, nel duomo di Torino, con una commemorazione pubblica in programma alle ore 11.A comunicare la notizia è stata Fca in una nota, aggiungendo che l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, celebrerà una Messa solenne, alla presenza dei familiari, dei ...