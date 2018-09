“In coma in ospedale” La bella della tv sciocca tutti Cosa è successo

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 settembre 2018) “Quando nella vita si attraversano momenti difficili si impara a capire l’importanza di apprezzare qualunque attimo di felicità”, a parlare è una donna del mondo dello spettacolo che ultimamente sta facendo discutere. Parliamo di Martina Sebastiani, che è ancora indecisa sul da farsi: da un lato vorrebbe buttarsi tra le braccia dell’ex fidanzato Gianpaolo, dall’altra il tentatore Andrew ha fatto bene il suo mestiere di mettendola profondamente in crisi. “Io e Andrea non siamo fidanzati, non stiamo insieme, quindi lui è libero di fare ciò che vuole, da qualche giorno ci siamo presi tempo per capirevogliamo l’uno dall’altro…non sto piangendo…stiamo cercando di capire se possiamo avere un rapporto più concreto”, ha detto su Instagram. E sembrava che avesse le idee piuttosto chiare, in realtà è ancora molto confusa. Ora, in questo momento così delicato, ha deciso di ...