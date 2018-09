Immobili | mercato in crescita nel secondo trimestre

Volvo 360C - l’ufficio su quattro ruote che influenzerà il mercato Immobiliare – FOTO : E se un’automobile potesse influenzare i prezzi del mercato immobiliare? Secondo Volvo, la prospettiva non è così fantascientifica. Il costruttore svedese, infatti, ha presentato la nuova 360C, concept car a guida autonoma, elettrica e connessa: è ideata per trasformare l’abitacolo in uno spazio abitativo e rendere il tempo di viaggio utile per lavorare o riposare. Cosicché vivere vicino al proprio posto di lavoro non ...

Volvo 360C - l’ufficio mobile che influenzerà il mercato Immobiliare – FOTO : E se un’automobile potesse influenzare i prezzi del mercato immobiliare? Secondo Volvo, la prospettiva non è così fantascientifica. Il costruttore svedese, infatti, ha presentato la nuova 360C, concept car a guida autonoma, elettrica e connessa: è ideata per trasformare l’abitacolo in uno spazio abitativo e rendere il tempo di viaggio utile per lavorare o riposare. Cosicché vivere vicino al proprio posto di lavoro non ...

Sardegna : il mercato Immobiliare si conferma vivace : La Sardegna, e in particolare la Costa Smeralda, non sembrano aver conosciuto gli anni della crisi: qui la vendita e l’acquisto di immobili si mantengono su ritmi decisamente vivaci, specialmente per ciò che riguarda l’acquisto di seconde case per le vacanze. Un mercato che si fa via via più solido, forte del grande interesse da parte degli investitori stranieri, con gli asiatici in prima linea, alla ricerca di occasioni soprattutto per ciò che ...

USA - mercato Immobiliare in ripresa a luglio : Teleborsa, - Segnali positivi giungono dal mercato edilizio degli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, i nuovi cantieri avviati a luglio sono aumentati dello 0,9% su base ...

USA - mercato Immobiliare in ripresa a luglio : Segnali positivi giungono dal mercato edilizio degli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, i nuovi cantieri avviati a luglio sono aumentati dello 0,9% su base mensile a 1,...

Veneto : un mercato Immobiliare da record : Secondo l’ultimo Osservatorio curato da immobiliare.it, nel Nord Italia i prezzi del mercato immobiliare continuano la loro graduale ascesa, sia sul fronte dell’affitto che su quello della vendita, confermando così un periodo sostanzialmente positivo. Se il mercato dell’Italia settentrionale è in crescita, in Veneto si sta assistendo a una vera e propria impennata dei prezzi degli affitti: infatti 5 dei 10 capoluoghi di provincia che hanno ...

Immobili : Scenari Immobiliari - incertezza politiche governo frenano mercato (2) : (AdnKronos) - Tra i fatti più nuovi, la maggiore attenzione verso Roma, con la ricerca di Immobili di alto livello da trasformare in alberghi. È indubbio, però, che gli investitori esteri siano più cauti nella ricerca, soprattutto quelli di matrice extraeuropea, e sottolineano l’aumentato rischio po

Immobili : Scenari Immobiliari - incertezza politiche governo frenano mercato : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - L’incertezza sulle politiche fiscali e occupazionali del nuovo governo mette un freno al mercato Immobiliare italiano. E' quanto emerge da un'indagine presentata a Milano in occasione della presentazione del 26esimo Forum di Scenari Immobiliari che si terrà a S. Margher

Immobili : Scenari Immobiliari - incertezza politiche governo frenano mercato : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – L’incertezza sulle politiche fiscali e occupazionali del nuovo governo mette un freno al mercato Immobiliare italiano. E’ quanto emerge da un’indagine presentata a Milano in occasione della presentazione del 26esimo Forum di Scenari Immobiliari che si terrà a S. Margherita Ligure il 14 e 15 settembre prossimi.I dati evidenziano che nei primi sei mesi del 2018 il mercato Immobiliare si ...

Immobili : in primo sem. 2018 mercato positivo ma frenato : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Un mercato positivo, ma con il freno a mano tirato. Il 2018 per il mercato Immobiliare italiano si conferma in crescita, anche se nei primi sei mesi dell’anno investitori e famiglie appaiono più cauti rispetto allo stesso periodo del 2017. A dare una spinta alle transazioni è il persistente calo dei prezzi, che perdono ancora lo 0,2 per cento nel primo semestre dell’anno in corso. La previsione per ...

Immobili : in primo sem. 2018 mercato positivo ma frenato (2) : (AdnKronos) – Durante l’evento di Santa Margherita Ligure verrà conferito un premio a Cassa Depositi e Prestiti, dal titolo ‘Eccellenza 2018 nel real estate’, per il suo ruolo e l’impegno nella valorizzazione del territorio, con attenzione alla sostenibilità e all’eticità degli interventi. Un riconoscimento che, sottolinea Marco Sangiorgio, direttore generale di Cdp Investimenti e presidente della commissione ...

Immobili : in primo sem. 2018 mercato positivo ma frenato : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Un mercato positivo, ma con il freno a mano tirato. Il 2018 per il mercato Immobiliare italiano si conferma in crescita, anche se nei primi sei mesi dell'anno investitori e famiglie appaiono più cauti rispetto allo stesso periodo del 2017. A dare una spinta alle transaz

Immobili : in primo sem. 2018 mercato positivo ma frenato (2) : (AdnKronos) - Durante l'evento di Santa Margherita Ligure verrà conferito un premio a Cassa Depositi e Prestiti, dal titolo 'Eccellenza 2018 nel real estate', per il suo ruolo e l'impegno nella valorizzazione del territorio, con attenzione alla sostenibilità e all'eticità degli interventi. Un ricono

Immobili : in primo sem. 2018 mercato positivo ma frenato : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Un mercato positivo, ma con il freno a mano tirato. Il 2018 per il mercato Immobiliare italiano si conferma in crescita, anche se nei primi sei mesi dell’anno investitori e famiglie appaiono più cauti rispetto allo stesso periodo del 2017. A dare una spinta alle transazioni è il persistente calo dei prezzi, che perdono ancora lo 0,2 per cento nel primo semestre dell’anno in corso. La ...