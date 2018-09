Ilva - Governo e sindacati soddisfatti per risultato referendum : "Per Ilva abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili. Abbiamo lavorato per migliorare sia il piano ambientale sia quello occupazionale. Lo ribadisce il ...

Ilva - da “chiusura e bonifica” al via libera ad ArcelorMittal : tutte le posizioni Cinque Stelle e la realpolitik di governo : Era il maggio 2017 e Taranto si preparava ad andare alle urne. Luigi Di Maio arrivò in città per sostenere il candidato pentastellato invitando i cittadini a “scegliere un sindaco Cinque Stelle, perché così il progetto di riconversione economica, che vada oltre l’Ilva, è l’unico che può rilanciare questa città, può affermarsi”. Ma il primo cittadino non sarebbe bastato, perché “i problemi di Taranto sono ...

Ilva - Confindustria vuole appoggiare lo sciopero indetto dai sindacati contro il governo : Confindustria Taranto sarebbe pronta ad appoggiare lo sciopero sindacale indetto da Cgil, Cisl, Uil e Usb contro il governo in relazione alla questione Ilva. Fiom protesta e ribadisce "la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei lavoratori".Continua a leggere

Ilva - a Taranto riflettori puntati sull'incontro fra Di Maio e sindacati. Landini : "Governo al bivio" : L'appuntamento è per il 5 settembre. I sindacati minacciano di far scattare la mobilitazione generale, già programmata per l'11, con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio sotto la sede del Mise

Ilva - aut aut dei sindacati : 'O il governo decide o sciopero dall'11 settembre'. Rischio - e tentazione - di una chiusura : Il ministro del Lavoro Di Maio convoca le parti al mise ma lo sciopero resta. In attesa dell'esito dell'incontro previsto per il 5 settembre -

Ilva - Landini : “Governo ha convocato tavolo? Andiamoci. Delitto sarebbe chiusura e licenziamento dei lavoratori” : “Dobbiamo andare all’incontro convocato dal governo sull’Ilva e poi verificare quello che emerge da lì”. Lo ha detto il segretario confederale Cgil nazionale Maurizio Landini, a margine di un incontro alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, dopo l’annuncio della convocazione di un incontro con sindacati e azienda da parte del governo (previsto per il 5 settembre). “Dobbiamo ...

Ilva - sindacati : nessuna risposta dal governo - sciopero l’11 settembre : Ilva, sindacati: nessuna risposta dal governo, sciopero l’11 settembre Le sigle dei metalmeccanici hanno proclamato la mobilitazione in tutti gli stabilimenti per protestare contro la mancata convocazione da Roma. “Attendiamo notizie dal 6 agosto, le risorse sono quasi esaurite e a breve scade l'amministrazione straordinaria”, fanno ...

Ilva - sciopero nazionale l’11 settembre. I sindacati al governo : “Attendiamo notizie dal 6 agosto - ci convochi” : Nessuna risposta alla lettera inviata il 27 agosto al premier Giuseppe Conte e al ministro Luigi Di Maio. Il parere del ministero dell’Ambiente atteso nel pomeriggio, ma sul quale non ci sono ancora certezze. Quindi la decisione, arrivata sulla spinta dei dipendenti dell’impianto di Taranto: i lavoratori dell’Ilva sciopereranno l’11 settembre perché il governo M5s-Lega non ha accolto la richiesta di un incontro ...

Governo : Bernini - da migranti a Ilva - esecutivo nel caos : Sulla politica estera mezzo Governo , Conte, Salvini, Di Maio, Tria, Moavero, è all'opera senza un coordinamento e senza una linea politica comune esponendo il Paese a una perdita di credibilità. ...

Martina : sull'Ilva Taranto merita risposte - governo non perda tempo : "La città, le famiglie e i lavoratori meritano risposte serie e non propaganda". A indicarlo, davanti ai cancelli dell'Ilva al turno delle 6, è il segretario delPd, Maurizio Martina, secondo il quale "...

Ilva - i sindacati scrivono a Conte e Di Maio : “Incontro urgente. Il governo dica vuol fare dell’Ilva o scioperiamo” : Una “richiesta di incontro urgentissima” per “conoscere le decisione che il governo intende assumere”. E se non ci sarà un “sollecito riscontro” è pronta “una iniziativa di mobilitazione dell’intero gruppo Ilva e del suo indotto”. Con una lettera firmata dai segretari generali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb chiedono al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dello Sviluppo ...