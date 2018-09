Il Viminale smentisce il governo tedesco | nessuna intesa sulla gestione dei migranti

Migranti - il Viminale smentisce il governo tedesco : “Accordo per rispedirli in Italia? Non c’è alcuna firma” : Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha annunciato di aver concluso un accordo con il governo italiano per il trasferimento dei Migranti fermati al confine che, però, avevano presentato la richiesta d’asilo in Italia. La dichiarazione rappresentava un successo per il membro del governo di Berlino, impegnato in una campagna per lo stop all’immigrazione irregolare, fino a quando a smentire le sue parole è arrivata la ...