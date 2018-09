Il Segreto | anticipazioni spagnole | DONNA FRANCISCA è VIVA!!!

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Gonzalo spara a donna Francisca! | VIDEO : Dalle anticipazioni Il Segreto sulle puntate spagnole sappiamo che Francisca potrebbe morire per mano di Gonzalo. Sarà davvero la fine della Montenegro che uscirà per sempre di scena? Il giovane tornato con la moglie a Puente Viejo sparerà alla matrona mentre Fernando Mesia assisteva alla scena. Raimundo, dopo averlo scoperto non organizzerà alcuna veglia funebre. L’assassinio della regina di Puente Viejo potrebbe essere quindi un ...

Il Segreto anticipazioni : CONSUELO in fin di vita - ecco perché : Grandi pericoli in arrivo per CONSUELO (Trinidad Iglesia) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Tutto avrà inizio quando Julieta Uriarte (Claudia Galan), nonostante il matrimonio con Prudencio (Josè Milan), deciderà di trasferirsi dalla nonna per convivere con l’amato Saul Ortega (Ruben Bernal). Facciamo quindi un breve ripasso delle vicende della storyline per comprendere meglio quello che succederà in seguito… Le anticipazioni ...

Il Segreto - anticipazioni : Francisca in manicomio - Fernando è il suo aguzzino : Quanta gente vorrebbe vendicarsi di Francisca Montenegro? Date le sue malefatte nel corso degli anni, si può certo dire che ce ne sia per lo meno un’infinita', tra cui anche Fernando Mesia, il perfido figlio dell’altrettanto perfido Olmo, per molto tempo rinchiuso in manicomio ma che è ormai pronto a tornare in quel di Puente Viejo con un elaborato piano di vendetta. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto [VIDEO] infatti raccontano che nelle ...

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 settembre : Saul bacia un'altra e sconvolge Julieta : Arrivano le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, puntate ricche di colpi di scena. L'appuntamento è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 e sabato pomeriggio alle 15.05 circa. Confermato anche l'appuntamento con il serale che però sara' trasmesso su Rete 4 alle ore 21.25. Julieta e Prudencio [VIDEO]decideranno di sposarsi al più presto e questa notizia fara' storcere il naso ad Emilia e nonna Consuelo. La serenita' dei ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 14 e sabato 15 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 14 e sabato 15 settembre 2018: Mentre Francisca non comprende cosa le stiano nascondendo tutti quanti, Dolores pensa ad organizzare il suo matrimonio ma lei e Tiburcio non hanno le idee chiare sul numero degli invitati. Gracia è infuriata con Hipolito che, influenzato da Onesimo, teme di non essere il padre del bambino che aspetta la moglie. Julieta vede Saul e Laura abbracciati e, gelosissima, chiede ...

Il Segreto - Saul rischia il linciaggio : anticipazioni puntata 12 settembre su Rete4 : Intrighi, sotterfugi e, manco a dirlo, segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli, e l’appuntamento con Il Segreto di mercoledì 12 settembre alle 21.25 su Rete4 non fa eccezione. Ecco le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: trame settimana precedente Il Segreto, trama puntata del 12 settembre in prima serata. anticipazioni Carmelo non vuole ancora rivelare a Severo la verità sulle ricerche di suo figlio. Saul ...

Il Segreto anticipazioni 14 settembre 2018 : Francisca pagherà le cure mediche del figlio di Larraz : Saul e Prudencio convincono la Signora a coprire le spese mediche per il povero Horacio, a cui è stato rifiutato l'indennizzo assicurativo

Il Segreto anticipazioni : SEVERO vuole uccidere Perez De Ayala ma… : Nelle puntate autunnali de Il Segreto si respirerà un clima di forte tensione a causa dell’arrivo del perfido generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva): disposto a tutto pur di vendicare la morte del figlio Tomas (Miguel Angel Diaz), ucciso durante uno scontro da Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza), l’anziano membro dell’esercito non esiterà a muovere guerra contro gli abitanti di Puente Viejo… Se ci avete letto in ...

Il Segreto anticipazioni 13 settembre 2018 : l'assassino di Mariana presto in liberta : Alfonso è turbato della sconvolgente notizia che presto l'assassino della sua povera sorella Mariana tornerà in libertà.

Anticipazioni - Il Segreto : Adela potrebbe morire da un momento all'altro : Le Anticipazioni delle puntate de Il Segreto [VIDEO], andate in onda a settembre in Spagna, svelano che Adela vivra' dei momenti terribili dopo il ricevimento di alcune lettere minacciose. La donna, infatti, verra' aggredita da Basilio, tanto che le sue condizioni di salute risulteranno molti gravi. Inoltre scoprira' di aver poco tempo da vivere per colpa di un proiettile, posizionato vicino al cervello. Il Segreto, trame spagnole: Adela ...

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa succederà a INIZIO OTTOBRE 2018 : Gli intrighi a Puente Viejo non finiscono mai; scopriamo insieme che cosa accadrà nella telenovela Il Segreto a INIZIO OTTOBRE 2018 grazie al nostro post che riassume tutte le anticipazioni principali: Prudencio accusa Saul di voler boicottare il suo matrimonio. Quando le nozze tra Prudencio (Josè Milan) e Julieta (Claudia Galan) saranno sempre più vicine, Saul (Ruben Bernal) scoprirà dall’infermiera Laura Moreno (Marta Cruz) che gli ...

Il Segreto - Saul rischia il linciaggio : anticipazioni puntata 12 settembre su Rete4 : Intrighi, sotterfugi e, manco a dirlo, segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli, e l’appuntamento con Il Segreto di mercoledì 12 settembre alle 21.25 su Rete4 non fa eccezione. Ecco le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: trame settimana precedente Il Segreto, trama puntata del 12 settembre in prima serata. anticipazioni Carmelo non vuole ancora rivelare a Severo la verità sulle ricerche di suo figlio. Saul ...

Il Segreto anticipazioni 12 settembre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Torna l'appuntamento in prima serata con Il Segreto con alcune sconvolgenti notizie. Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni.

IL Segreto - anticipazioni puntata in prima serata del 12 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO in prima serata su Rete 4 di mercoledì 12 settembre 2018: Carmelo non intende ancora rivelare a Severo la verità sulle ricerche del piccolo Carmelito. Saul tenta di convincere donna Francisca a pagare l’indennizzo per Horacio, visto che l’Istituto di Previdenza non ha voluto farlo. Alfonso scopre che forse colui che ha fatto fuori Mariana verrà liberato. Hipolito e Gracia annunciano a Emilia e Alfonso ...