Il ' Sarrismo' entra ufficialmente nell' Enciclopedia Treccani L' annuncio arriva da Twitter

Il “Sarrismo” entra nell’enciclopedia Treccani : Riconoscimento molto speciale per l’ex-allenatore del Napoli, oggi alla guida dei Blues di Londra. Maurizio Sarri, oltre al calcio, iscrive il suo nome nella cultura facendo ingresso, grazie al suo stile di gioco caratteristico fatto di possesso, fraseggio, sincronismi, nell’Enciclopedia Treccani che ha ufficializzato sul suo Twitter l’accoglimento del neologismo “sarrismo”. La Treccani ha annunciato il prestigioso ...

Maurizio Sarri - il “Sarrismo” entra nell’enciclopedia Treccani : la sua filosofia di gioco ora è un neologismo : Lo stile calcistico dell’allenatore toscano Maurizio Sarri diventa patrimonio della lingua italiana. Il “Sarrismo” è stato infatti riconosciuto come neologismo dall’enciclopedia Treccani, che ne ha dato l’annuncio via Twitter.”Primo trofeo stagionale per Maurizio Sarri – si legge nel twit della Treccani -la sua filosofia di gioco, il ‘Sarrismo’, si aggiudica l’ambitissimo ingresso tra i ...

Sarri - ecco il primo trofeo : il Sarrismo entra nella Treccani : Diventa patrimonio della lingua italiana il calcio di Maurizio Sarri , da oggi il Sarrismo è un neologismo riconosciuto dall'enciclopedia Treccani . Vale come un trofeo o forse anche di più, il ...

Nasce il ‘Sarrismo’ : entra a far parte dell’enciclopedia italiana - Maurizio Sarri ‘mago’ del pallone : “Primo trofeo stagionale per Maurizio Sarri: la sua filosofia di gioco, il “Sarrismo”, si aggiudica l’ambitissimo ingresso tra i nostri neologismi”. Il Sarrismo entra a far parte dell’enciclopedia Treccani, l’annuncio è arrivato su Twitter dallo stesso profilo ufficiale del vocabolario. Si aggiunge al “Cholismo” ed al “Guardiolismo”. Maurizio Sarri ha dimostrato con il tempo di essere un grande allenatore, partito dalla gavetta è ...

L’apoteosi del “Sarrismo” : il neologismo entra a far parte dell’enciclopedia Treccani : Il “Sarrismo” entra a far parte del linguaggio parlato, l’enciclopedia Treccani ha inserito infatti il neologismo nel proprio vocabolario “Primo trofeo stagionale per Maurizio Sarri: la sua filosofia di gioco, il “Sarrismo”, si aggiudica l’ambitissimo ingresso tra i nostri neologismi”. Il Sarrismo entra a far parte dell’enciclopedia Treccani, come annunciato su Twitter dallo stesso profilo ufficiale del vocabolario. ...

Sarri - una filosofia diventata neologismo : il 'Sarrismo' entra nell'Enciclopedia Treccani : Il suo Napoli ha incantato tutta Europa per la bellezza del gioco e ora sta provando a replicare lo stesso modello anche Oltremanica, al Chelsea. In tanti provano a imitarlo, con risultati quasi mai ...