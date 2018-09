Il ritorno di Negan nel trailer di The Walking Dead 9 | Rick lo ha risparmiato per egoismo

optimaitalia

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ildineldi The9 ha ricordato a tutti il finale dell'ottava stagione. Colui che ha ucciso alcuni membri del gruppo, che ha "violentato" psicologicamente gli altri, che ha quasi fatto del male a Carl e non solo, è ancora vivo. Il leader dei Salvatori è stato graziato da unGrimes pronto a puntare tutto sul mondo che era così reale nella testa del figlio quasi da sembrare tangibile, e adesso?Sembra sempre più evidente il fatto cheha deciso di risparmiarenon in nome di quel sogno ma per puro, per avere un rivale, qualcuno con cui "sfogarsi" in tempo di pace e in cui uscire armato non servirà più se non per liberarsi di qualche vagante. Dopo anni passati in guerra, un villain dopo l'altro, riusciràa scrollarsi di dosso quella voglia e quella sete di sangue e di vendetta?Le prime immagini deldi The...