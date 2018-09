Il reddito di cittadinanza | e non solo | con cui Macron cerca di riconquistare i francesi

reddito UNIVERSALE - M5S : “MACRON CI COPIA IL SUSSIDIO DI CITTADINANZA”/ Ultime notizie - Pd : “serve misura Ue” : Francia, Macron annuncia il piano contro la povertà. Ultime notizie, 8 miliardi per copertura sanitaria, asili e sostegno: arriva il REDDITO UNIVERSALE(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Manovra 2019 da 28-30 mld : imprese - pensioni e reddito di cittadinanza : Il 27 settembre – data di presentazione del Def – si avvicina e la prima Manovra 2019 del governo Lega-M5S potrebbe arrivare a valere circa 28-30 miliardi, dei quali: 12,4 necessari per sminare le clausole sull’Iva; E altri 16 miliardi (non i 10 circolati nelle scorse settimane) per l’attuazione delle misure chiave per i due partiti di maggioranza: fisco, pensione, reddito e pensione di cittadinanza. Secondo quanto riferito da ...

reddito di cittadinanza - Castelli : "Prima le pensioni minime"/ Ultime notizie M5s : "è la base della manovra" : Reddito di cittadinanza, Castelli: "Prima le pensioni minime". Ultime notizie M5s, il viceministro dell'Economia poi sottolinea: "è la base della manovra"

reddito di cittadinanza - Giovanni Tria ci va cauto : il timore per i funzionari del ministero : 'Vedrete che alla fine i dieci miliardi spunteranno fuori miracolosamente', dicono i pentastellati nella speranza che il ministro dell'Economia Giovanni Tria tiri fuori i soldi per il Reddito di cittadinanza. Ma il ministro ufficialmente non si espone, ci va molto cauto. Eppure, come rivela in un retroscena il Corriere della Sera ai ...

Manovra da 28-30 miliardi/ Ultime notizie - focus su imprese e reddito di cittadinanza. Taglio Irpef rinviato : Manovra da 28-30 miliardi. Ultime notizie, focus su imprese e reddito di cittadinanza, Taglio Irpef rinviato. Lega e Movimento 5 Stelle avranno 8 miliardi a testa

Pensioni - braccio di ferro Lega-M5S : o uscita a 62 anni o reddito di cittadinanza : Ballano almeno quattro-cinque miliardi. L'affondo leghista sulla legge Fornero, che si concretizza nella possibilità di lasciare il lavoro a partire dai 62 anni di età, apre...

reddito cittadinanza - Castelli : “Prima aumentiamo le minime e riformiamo i centri per l’impiego. Poi partirà” : Prima l’aumento delle pensioni minime, poi, dopo la riforma dei centri per l’impiego, partirà il Reddito di cittadinanza. L’agenda sulla riforma considerata centrale per il Movimento 5 stelle è stata data dalla sottosegretaria Laura Castelli. Che ha quindi ufficializzato le indiscrezioni degli ultimi giorni secondo cui il provvedimento non sarebbe partito a pieno ritmo già da gennaio. Il Reddito di cittadinanza si farà nel ...

Manovra : Castelli rassicura su reddito cittadinanza e dice 'Macron ci copia'. Quota 100 nel mirino : e i giovani? : "Macron ora ci copia, possiamo fare una joint venture e creare le basi per un reddito a livello europeo". Così il viceministro dell'economia, la pentastellata Laura Castelli, parla del reddito di cittadinanza, Pomo della discordia tra il ministro Giovanni Tria e il M5S, stando alle ultime indiscrezioni. Castelli smorza i rumor ...

reddito di cittadinanza - perché Macron non ha copiato il M5S : In Francia i cittadini a rischio povertà dopo i trasferimenti sociali erano 8,6 milioni l'anno scorso, in Italia 12,3 milioni. La misura Eurostat comprende tutte le persone con un...

Pensioni minime a 780 euro - reddito di cittadinanza dal 2019. La viceministro : «Costa 10 miliardi - i soldi ci sono» : reddito di cittadinanza dal 2019, Pensioni minime più alte, a 780 euro : ad annunciare la doppia novità, in un'intervista al quotidiano La Stampa , la viceministro all'Economia del Movimento 5 Stelle Laura Castelli . Il reddito di cittadinanza, assicura Castelli, si farà nel 2019, 'come promesso. Partiremo il primo gennaio con le Pensioni di cittadinanza, portando ...

Tria resta sotto tiro del M5s : reddito di cittadinanza subito : "Le indiscrezioni di stampa su possibili dimissioni del ministro Tria sono prive di fondamento". La prima preoccupazione del Mef, ieri mattina, è stata quella rassicurare i mercati: Giovanni Tria non ha alcuna intenzione di dimettersi. E continuerà ad esercitare il suo ruolo di guardiano dei conti e di garante della sanità economica (e, in buona parte, anche mentale) del governo, con buona pace del febbrile vicepremier Di Maio e delle ansie ...

SPILLO/ 2. Cosa succede in 'Europa' se il reddito di cittadinanza lo propone Macron? : Il Corriere che dopo avere magnificato il muro anti-Orbán nasconde la verità a pag. 28. Macron che fa suo un provvedimento 'populista' alla Di Maio.