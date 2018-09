Il Programma dell’Unione Europea Copernicus monitora lo strato di ozono

meteoweb.eu

: RT @Fondazione_Ora: Chi sono i nemici dell’Europa? Leggi l’intervista a @CassFabio ideatore e conduttore del programma radiofonico “Lo stat… - CassFabio : RT @Fondazione_Ora: Chi sono i nemici dell’Europa? Leggi l’intervista a @CassFabio ideatore e conduttore del programma radiofonico “Lo stat… - AlessioPecoraro : RT @Fondazione_Ora: Chi sono i nemici dell’Europa? Leggi l’intervista a @CassFabio ideatore e conduttore del programma radiofonico “Lo stat… - Fondazione_Ora : Chi sono i nemici dell’Europa? Leggi l’intervista a @CassFabio ideatore e conduttore del programma radiofonico “Lo… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Se pensiamo a un decennio fa, potrebbe sembrare che siano diminuite le notizie riguardanti il buco nellodiche ogni anno si forma sopra l’Antartide. Nonostante ciò, questo non significa affatto che il buco sia scomparso. Il prossimo 16 settembre, per celebrare la Giornata Internazionale per la Salvaguardia dellodiAtmosphereMonitoring Service (CAMS) – attuato dallon Centre for Medium-Range WeatherForecasts (ECMWF) per conto della Commissione– rilascerà un video esclusivo che spiegherà il ruolo dellodi, il motivo per cui questo si espande in inverno e primavera e gli strumenti e le tecnologie che CAMS utilizza perrlo quotidianamente. Verrà inoltre resa pubblica una pagina web dedicata tramite cui accedere alle più recenti informazioni circa la progressiva formazione del buco dell’. Per la ...