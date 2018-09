Il Presidente Mattarella a Siracusa

MATTARELLA “PER GENOVA SCELTE CONCRETE RAPIDE”/ Ultime notizie - il monito del Presidente al governo : MATTARELLA “SCELTE CONCRETE per GENOVA”. Ultime notizie, il monito del presidente “Bisogna ricostruire uniti e in tempi rapidi”. Le parole del capo dello stato a un mese dalla tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Mattarella “Scelte concrete per Genova”/ Ultime notizie - il Presidente “Ricostruire uniti e in tempi rapidi” : Mattarella “Scelte concrete per Genova”. Ultime notizie, il monito del presidente “Bisogna ricostruire uniti e in tempi rapidi”. Le parole del capo dello stato a un mese dalla tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 08:48:00 GMT)

L'intervento del Presidente Mattarella : "Una tragedia inaccettabile ora servono decisioni concrete" : E accompagnando via via la ripartenza con provvedimenti che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo del commercio e dell'economia. Genova non attende auguri o rassicurazioni ma ...

Ricerca : il Presidente della Repubblica Mattarella visiterà il Centro ENEA Casaccia : Venerdì 21 settembre alle ore 11 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà il Centro Ricerche ENEA Casaccia, nella zona nord del comune di Roma, dove incontrerà la comunità di Ricercatori e dipendenti dell’Agenzia. Ad accogliere la prima carica dello Stato, il presidente dell’ENEA Federico Testa e una delegazione di capi dipartimento dell’Agenzia che guideranno il presidente Mattarella nella visita ai principali laboratori e ...

Mattarella - "nessuno al di sopra della legge"/ E Salvini "trascina" il Presidente nello scontro istituzionale : Mattarella, stoccata a Salvini: "nessuno al di sopra della legge. Non c'è giustizia di sinistra o di destra". La replica del Ministro Lega: "io agito nel giusto, processatemi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:15:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - Sergio Mattarella in tribuna. Il Presidente della Repubblica con gli ex Campioni del Mondo : Italia-Giappone è un vero e proprio evento sportivo a tutto tondo, la partita inaugurale dei Mondiali 2018 di Volley maschile (ore 19.30, al Foro Italico di Roma) richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati ma anche di istituzioni al di fuori del consueto ambito sportivo. L’ospite d’onore della serata sarà infatti Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica sarà in tribuna a sostenere gli azzurri che vogliono ...

Mattarella difende l’Europa “Spinte dissociative antistoriche”/ Ultime notizie - il Presidente invoca l’Unione : Mattarella "Ue diventi casa solida contro spinte dissociative". Ultime notizie, il telegramma del presidente della repubblica inviato al forum di Cernobbio sull'Europa(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:10:00 GMT)

Genoa - 125 anni di storia : gli auguri del Presidente della Repubblica Mattarella - “vicini alla città” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto rendere omaggio al Genoa che domani compirà 125 anni di storia Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto un telegramma al presidente della Lega A, Sergio Mattarella, in occasione del 125° anniversario del Genoa che ricorre domani. Il club più antico d’Italia è stato fondato il 7 settembre del 1893, una data simbolo della nascita del calcio in Italia. Nel ...

Diciotti - mi è arrivata una lettera dal Paradiso. Presidente Mattarella - può firmarla? : * * * Motivazione della Medaglia d’Oro al Comandante Massimo Korthmeir, C.C.P.G.C. Ufficiale di elevate qualità morali e professionali, al comando del pattugliatore d’altura “Ubaldo Diciotti” operante in Mediterraneo traeva in salvo numerosi naufraghi e sopravvissuti, li conduceva con abilità e sicurezza attraverso acque percorse dal nemico e toccava infine terra nel porto di Catania, occupato all’epoca da truppe germaniche e collaborazioniste, ...

La Maddalena. Terminate le vacanze per il Presidente Mattarella : Sono Terminate le vacanze a La Maddalena per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha lasciato l’isola per fare rientro

Genova : il Presidente Mattarella - i vigili del fuoco - l'imam e i calciatori Uomini e simboli che riuniscono il paese : dai nostri inviati Genova È stato il giorno del lutto nazionale. Tutta l'Italia ha reso omaggio a Genova, con manifestazioni anche sorprendenti: catene umane spontaneamente organizzate dai bagnanti ...

Ponte Morandi - il Presidente Mattarella : “Tragedia inaccettabile. Accertamento rigoroso della verità” : “Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte, anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, subito dopo i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Poi ha invocato: “Un ...