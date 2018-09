Il Premier Conte a Palermo | ma Leoluca Orlando non c' è ...

Palermo - il sindaco Orlando non accoglie il Premier Conte : “Scippati fondi a periferie”. “Falso. Trovati i soldi” : Non ha accolto il presidente del consiglio in visita nella sua città per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Il motivo? La querelle sui fondi per le periferie che ha contrapposto nelle ultime settimane l’esecutivo e i comuni italiani. Un accordo era stato raggiunto tra Anci e governo la sera dell’11 settembre, ma oggi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha disertato la visita del premier Giuseppe Conte nella scuola ...

Conte : “Sono diventato Premier per caso. Prima insegnavo - mi hanno detto che non posso più farlo” : Il premier Conte incontra i bambini di una scuola marchigiana e scherza: "Sapete anche io ero insegnante, ora mi hanno detto che non lo posso fare più, ma io avevo già smesso. Da quando sono diventato premier, premier per caso, sono venuto qui già tre volte, vuol dire che sono molto attento al vostro territorio. Vorrei dirti che ci si diverte... ma si prova una forte responsabilità e anche tanto orgoglio nell'essere premier".Continua a leggere

Crozza-Conte e i suoi primi 100 giorni : 'Oddio - il Premier Salvini è indagato' : Maurizio Crozza dà appuntamento per venerdì 28 settembre alle 21:25 sul Nove, canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando, con la nuova stagione del suo one-man show "...

Decreto Genova - Toti : «Può slittare» Telefonata nella notte con Premier Conte : Tre nuovi super-consulenti per la Procura. Toti possibilista su rinvio del Decreto se occorre per una consultazione con enti locali

Renzi attacca Conte : "Fare il Premier è solo un passatempo"/ Pd - attacco sui vaccini : "Sono dei cialtroni!" : Renzi attacca Conte: "Fare il premier è solo un passatempo". ultime notizie Governo, il senatore del Pd all'attacco sui vaccini: "Sono dei cialtroni!"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:03:00 GMT)

Elkann e Manley a Palazzo Chigi incontrano il Premier Conte e il vice Di Maio : ROMA - I vertici di Fca sono stati ricevuti questa mattina a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal vicepresidente e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. nella..

Il Premier Conte venerdì a Genova| : Il post di Toti: «Il presidente del Consiglio ha accettato il nostro invito». Revoca a Autostrade, slittano i tempi. L’inchiesta, interrogatorio all’Ad di Spea Engineering |

DICIOTTI - CONTE : “SENZA DI NOI MOLTI MIGRANTI MORTI”/ Audizione Premier in Senato : Pd - “sospeso il diritto” : Caso DICIOTTI, Audizione Premier CONTE in Senato: "MIGRANTI, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:50:00 GMT)